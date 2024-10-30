Bir Gece Masalı 9. bölüm nefes kesti: Mahir nikah günü vuruldu!

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Kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran Bir Gece Masalı, yayınlanan dokuzuncu bölümüyle sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı. Burak Deniz'in hayat verdiği Mahir karakterinin Zeybek oynaması sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yer aldı.

(Kaynak: ATV) 9.BÖLÜM'DE NELER YAŞANDI? Selim, Kürşat ile anlaştı. Canfeza ile Mahir'in evliliğini önlerse Selim, Sıla'yı bırakacaktır. Eğer tam tersi olursa Sıla'yı vuracaktır. Cabir Ağa ise öfkesi ile herkesi yakıp yıkar. Vurduğu öz oğlu hastanede ölür.