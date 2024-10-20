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Finlandiya’da yapılan araştırmaya göre hangi destek çocukların davranışsal ve duygusal sorunlarını azaltmada daha etkili?

Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu akşam da izleyicilerin ilgisini topladı. Yarışmacılara yöneltilen zorlu sorular ve verilen yüksek ödüller, heyecan dolu anlara sahne olurken, özellikle 100 bin TL 5 milyon TL aralığındaki soru dikkatleri üzerine çekti.

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Giriş Tarihi :20 Ekim 2024 , 22:45 Güncelleme Tarihi :20 Ekim 2024 , 23:30
Finlandiya’da yapılan araştırmaya göre hangi destek çocukların davranışsal ve duygusal sorunlarını azaltmada daha etkili?

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Televizyon ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla hız kesmeden devam ediyor. Bu akşamki bölümde, yarışmacının karşılaştığı 100 bin ila 5 milyon TL değerindeki sorular izleyicilerden büyük ilgi gördü. Kazanılan ödüller kadar yarışmacıların heyecanı da programa damga vurdu.

FİNLANDİYA'DA YAPILAN ARAŞTIRMAYA GÖRE HANGİ DESTEK ÇOCUKLARIN DAVRANIŞSAL VE DUYGUSAL SORUNLARINI AZALTMADA DAHA ETKİLİ?

A: ANNENİN ANNESİ

B: BABANIN ANNESİ

C: ANNENİN BABASI

D: BABANIN BABASI

CEVAP:A

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