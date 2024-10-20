Bolu’nun mirası ve şifalı çorbası! Ekranlara damga vuran kızılcık tarhanası: Masterchef Kızılcık Tarhanası tarifi ve faydaları...

MasterChef Türkiye'nin 20 Ekim Pazar günü yayınlanan bölümünde, yarışmacılara Bolu'nun meşhur kızılcık tarhanasıyla yaratıcı bir yemek hazırlama görevi verildi. Yöresel pembe tarhana, yalnızca lezzetiyle değil, sağlık açısından sunduğu faydalarla da dikkat çekiyor. Bolu'nun bu özel ürünüyle ilgili detayları sizler için derledik.