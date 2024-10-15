Kuruluş Osman 167. bölüm 2. fragmanı yayılandı: Bizim kutsalımıza göz dikenlerle her daim savaşacağız!

'Kuruluş Osman', 166. Bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %6,37 reyting, %19,07 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde %6,30 reyting %17,65 izlenme payı alarak Çarşamba gününün en çok izlenen yapımı oldu.

Ekranların en çok izlenen dizisi ' Kuruluş Osman ', merakla beklenen 166. Bölümüyle reyting sıralamasının bir numarasında yer alarak Çarşamba akşamının birincisi oldu.

(Kaynak: ATV)

Dizinin 166. bölümünde; Karadin Kalesi'nde Osman Bey ve Tekfur Andre karşı karşıya geldi. Osman Bey, Tekfur Andre'ye darbe üstüne darbe indirerek cezasını kesti. Karadin Kalesi'ni fethetti ve Alaaddin Bey'i kurtardı. Öte yandan zorlu bir doğum süreci geçiren Gonca Hatun zehirlenmesi sonucu bebeğini kaybetti. Begüm Hatun'un, Gonca Hatun'un aslında kendisi için pişirilen helvayı yediğini ve bu helvaya zehir katıldığını öne sürmesi üzerine şüpheli olarak Hazal Hatun tutuklandı. Gonca Hatun ve Alaeddin Bey, gözyaşları içinde bebekleri Hayme'yi toprağa verdi.