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İstanbul'daki Cerrahpaşa semtine adı verilen Cerrah Mehmet Paşa, lakabını hangisiyle almıştır?

Bu akşam "İstanbul'daki Cerrahpaşa semtine adı verilen Cerrah Mehmet Paşa, lakabını hangisiyle almıştır?" sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. İşte o sorunun cevabı: A

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Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 22:02 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 22:10
İstanbul’daki Cerrahpaşa semtine adı verilen Cerrah Mehmet Paşa, lakabını hangisiyle almıştır?

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Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 11 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: İstanbul'daki Cerrahpaşa semtine adı verilen Cerrah Mehmet Paşa, lakabını hangisiyle almıştır?

A) Şehzadeyi sünnet etmek

B) Apandisit ameliyatı yapmak

C) Padişahı tıraş etmek

D) Kendi kangren kolunu kesmek

CEVAP: A

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