Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 11 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: 1936 Berlin Olimpiyatları'nda Türkiye'ye ilk olimpiyat altınını kazandıran Yaşar isimli güreşçinin "çaresiz" anlamına gelen soyadı Naçar'ı Atatürk, ne olarak değiştirmiştir?

A) Hazır

B) Atik

C) Erkan

D) Doğu

YANIT: C