Kör Nokta’nın Asude’si İlayda Çevik’ten rolü hakkında açıklamalar!

İlayda Çevik, dizinin ilk bölümden itibaren izleyiciyi içine çekecek kadar etkileyici bir hikâyeye sahip olduğunu belirterek; "Bütün karakterler incelikle işlenmiş ve derinlemesine tasvir edilmiş. Bir oyuncu için en önemli meselelerden biri de bu. Seyircinin merakını diri tutacak ve her ayrıntısıyla tatmin edecek bir iş ortaya koyuyoruz" dedi.