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Kör Nokta’nın Asude’si İlayda Çevik’ten rolü hakkında açıklamalar!

atv’nin Osman Sınav imzalı, güçlü ve derinlikli senaryosuyla dikkat çeken yeni dizisi Kör Nokta, izleyicileri heyecan dolu bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor. Dizinin en etkileyici karakterlerinden Asude’yi canlandıran İlayda Çevik, karakteri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 10:59 Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024, 10:59
Kör Nokta’nın Asude’si İlayda Çevik’ten rolü hakkında açıklamalar!

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İlayda Çevik, dizinin ilk bölümden itibaren izleyiciyi içine çekecek kadar etkileyici bir hikâyeye sahip olduğunu belirterek; "Bütün karakterler incelikle işlenmiş ve derinlemesine tasvir edilmiş. Bir oyuncu için en önemli meselelerden biri de bu. Seyircinin merakını diri tutacak ve her ayrıntısıyla tatmin edecek bir iş ortaya koyuyoruz" dedi.

ASUDE KARAKTERİNE ÖZEL HAZIRLIK

Asude karakterine hazırlanırken, onu en iyi şekilde anlamaya çalıştığını ifade eden İlayda Çevik; "Asude'nin zaaflarını keşfetmek ve insani yanlarını vurgulamak, onu daha gerçekçi kılmamda büyük bir rol oynadı. Bu ince noktalar, karakteri daha derinlemesine yorumlamama yardımcı oldu," şeklinde konuştu.

Başrollerini Rabia Soytürk, İsmail Ege Şaşmaz, Çağla Boz paylaşırken, Yalçın Hafızoğlu, İlayda Çevik, Kürşat Alnıaçık, Ruhi Sarı, Mehtap Bayri, Hilmi Özçelik,Cansu Fırıncı, Görkem Kasal, Öyküsu Özyürek, Aylin Kabasakal, Şendoğan Öksüz, Cihangir Köse,Erhan Çirçioğlu, İrem Bakırtaş, Göktan Oktay Göztepe gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

KÖR NOKTA'NIN HİKÂYESİ

Kör Nokta; suçun suçlunun birbirine karıştığı bir trafik kazasından sonra verilecek bir adalet savaşın hikayesidir. Ama bu savaşın galibinin de mağlubunun da tek bir belirleyeni olacaktır; aşk...

atv'nin yeni dizisi Kör Nokta 21 Eylül Cumartesi başlıyor!

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