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Alan’da büyük ödül heyecanı!

Dünya televizyonlarından eşsiz bir yarışma, reytingleri alt üst eden bir oyun, zamana karşı bir bilgi mücadelesi… Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekrana gelen Alan’da büyük ödül heyecanı yaşanıyor!

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 12:02 Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024, 12:02
Alan’da büyük ödül heyecanı!

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Yeni nesil bilgi yarışması Alan'ın sezon finali televizyonların başarılı ve sevilen ismi Oktay Kaynarca sunumuyla atv ekranlarında!

Rakiplerini ele, alanını genişlet, en sona kal ve büyük ödülü kazan!

Ekranların en neşeli, en heyecanlı bilgi yarışması Alan, 18 Eylül Perşembe akşamı 14. Bölümüyle ekranlara geliyor. Yayınlanacak seri finalinde 15 yarışmacı ve 15 kategori ile devam ediliyor.

Yarışmacılardan biri gecenin sonunda büyük ödül olan 1.000.000 TL'ye sahip olacak.

Alan, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla 18 Eylül Çarşamba akşamı yeni bölümüyle atv'de!

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