Oktay Kaynarca'nın karizmatik sunumu ve programın ödüllü formatıyla, izleyiciler yine ekran başına geçecek ve büyük heyecana ortak oluyor. Yeni sezonda neler olacağı merakla beklenirken, yarışmaya katılacak yarışmacılar da birbirinden farklı yetenek ve stratejilerle sahneye çıkıyor. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen soruların cevapları...

Şuanda yarıştığınız Kim Milyoner Olmak İster'deki hiçbir sorunun cevabını bilmeden hiçbir joker kullanmadan tüm soruları atıp tutturarak 5 milyon liralık ödülü kazanma ihtimali nedir?

A-16.384'TE 1 İHTİMAL

B- 262.144'TE 1 İHTİMAL

C-4.194.304'TE 1 İHTİMAL

D-67.108.864 1 İHTİMAL

CEVAP: D