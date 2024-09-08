Oktay Kaynarca'nın karizmatik sunumu ve programın ödüllü formatıyla, izleyiciler yine ekran başına geçecek ve büyük heyecana ortak oluyor. Yeni sezonda neler olacağı merakla beklenirken, yarışmaya katılacak yarışmacılar da birbirinden farklı yetenek ve stratejilerle sahneye çıkıyor. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen soruların cevapları...

Padişahken yurtdışı ziyaretlerinde bulunan ilk ve tek Osmanlı Padişahı kimdir?

A- ABDÜLMECİD

B- III. SELİM

C- ABDÜLAZİZ

D-III. ABDÜLHAMİD

CEVAP: C

Padişahken yurtdışı ziyaretlerinde bulunan ilk ve tek Osmanlı Padişahı C- Abdülaziz'dir.

Sultan Abdülaziz, 1867 yılında Avrupa seyahati sırasında Fransa, İngiltere ve Belçika'yı ziyaret etmiştir. Bu ziyaret, bir Osmanlı padişahının resmi olarak yurtdışına yaptığı ilk ve tek ziyaret olarak tarihe geçmiştir.