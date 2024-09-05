Atv’nin yeni dizisi Karadut’tan çarpıcı afiş! Kadro göz kamaştırdı

Aşk ve aile bağlarını, göze alınan bedeller ile anlatacak olan 'Karadut', hikayesi ve performanslarıyla izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Her karakteri farklı bir sınava sokacak olan Karadut, 'iyi' olabilmenin zorluğunu gözler önüne serecek.

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Karadut dizisinin senaryosunu birbirinden başarılı dizilerin senaristi Sırma Yanık kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise 'Bir Zamanlar Çukurova' ve 'Aldatmak' gibi televizyon tarihine adını yazdırmış projelerin yönetmeni Murat Saraçoğlu oturuyor.

Dizinin kadrosunda Şükrü Özyıldız, İrem Helvacıoğlu, Aslı İnandık, Burak Dakak, Nursel Köse, Selin Türkmen, Ebrar Karabakan, Onur Gürçay, Naz Elmas, Rami Narin, Elif Nur Kerkük, Yaşar Aydınlıoğlu, İpek Ayaz Kortunç ve Engin Şenkan yer alıyor.