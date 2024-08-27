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Oktay Kaynarca’nın sunduğu Alan’da heyecan dorukta!

Dünya televizyonlarından eşsiz bir yarışma, reytingleri alt üst eden bir oyun, zamana karşı bir bilgi mücadelesi! Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekrana gelen Alan 28 Ağustos Çarşamba akşamı atv’de izleyici ile buluşuyor.

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Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 14:33 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 14:33
Oktay Kaynarca’nın sunduğu Alan’da heyecan dorukta!

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Yeni nesil bilgi yarışması Alan, televizyonların başarılı ve sevilen ismi Oktay Kaynarca sunumuyla atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor!

Rakiplerini ele, alanını genişlet, en sona kal ve büyük ödülü kazan!

Ekranların en neşeli, en heyecanlı bilgi yarışması Alan, 28 Ağustos Çarşamba akşamı 11. bölümüyle ekranlara geliyor. Yayınlanacak yeni bölümde 57 yarışmacı ve 57 kategori ile devam ediliyor. Yarışmacılardan biri gecenin sonunda haftanın ödülü olan 100 Bin TL'yi kazanacak.

Finalde ise bütün alanı alması durumunda kazanacağı büyük ödül ise 1 Milyon TL olacak. Rakiplerini ele, alanını genişlet, en sona kal ve büyük ödülü kazan!

Alan Oktay Kaynarca'nın sunumuyla 28 Ağustos Çarşamba akşamı yeni bölümüyle atv'de!

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