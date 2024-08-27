Dizilerin yeni sezon tarihleri 2024! Kızılcık Şerbeti, Bahar, Yalı Çapkını, İnci Taneleri, Arka Sokaklar ne zaman başlayacak?

Yaz aylarının gelişiyle birlikte ekranlara ara veren ve sevenlerini yeni sezon heyecanıyla baş başa bırakan dizilerle ilgili merakla beklenen haberler gelmeye başladı! Yeni yapımların yayın hayatına başlayacağı Eylül ayında, sezon finaline giren yapımlar da maceralarına kaldıkları yerden devam edecek.
Diziler Ne Zaman Başlıyor? Eylül Ayı Sizi Ekrana Kilitleyecek!
Yaz sıcakları yavaş yavaş yerini serin rüzgarlara bırakırken, dizi tutkunları için de heyecanlı bir bekleyiş sona eriyor. Haziran ayında sezon finali yaparak ekranlara ara veren sevilen diziler, Eylül ayında yeni sezonlarıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ekranların en çok izlenen yapımları arasında yer alan Kızılcık Şerbeti, gerilim dolu sezon finaliyle akıllarda birçok soru işareti bırakmıştı. Görkem'in düşüşü ve Giray'ın gizli dünyası, izleyicileri yeni sezon için meraklandırmaya yetti. Dizi ekibinin hazırlıklarını sürdürdüğü Kızılcık Şerbeti'nin Eylül ayı ortalarında ekranlara dönmesi bekleniyor.