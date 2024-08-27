Dizilerin yeni sezon tarihleri 2024! Kızılcık Şerbeti, Bahar, Yalı Çapkını, İnci Taneleri, Arka Sokaklar ne zaman başlayacak?

BAHAR DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Geçtiğimiz sezonun dikkat çeken yapımlarından Bahar ise, Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Kadınların hayatta karşılaştığı zorluklara değinen dizi, sezon finalinde soluksuz izlenen bir ameliyat sahnesine imza atmıştı. Başrollerini Nurgül Yeşilçay ve Özge Özberk'in paylaştığı Bahar, 20 Ağustos'ta sete çıkacak ve 17 Eylül 2024 tarihinden itibaren yeni sezonuyla ekranlarda olacak.



İNCİ TANELERİ, YALI ÇAPKINI, ARKA SOKAKLAR... Aile dramalarını konu alan ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken İnci Taneleri de yeni sezonda Kanal D'de izleyiciyle buluşacak. Geçtiğimiz sezonu ailesini bir araya getirmek için mücadele ederek geçiren Azem'in yeni sezonda kızıyla yaşayacağı gelişmeler merakla bekleniyor. Ağustos ayının son haftası sete çıkacak olan İnci Taneleri'nin Eylül ayının ikinci haftasında 18. bölümüyle ekranlara dönmesi planlanıyor.

Yalı Çapkını ve Arka Sokaklar gibi diğer popüler dizilerin de yeni sezon tarihleri yakın zamanda netleşecek. Dizilerle ilgili gelişmeleri takip etmek için bizi izlemeye devam edin!