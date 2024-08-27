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Dizilerin yeni sezon tarihleri 2024! Kızılcık Şerbeti, Bahar, Yalı Çapkını, İnci Taneleri, Arka Sokaklar ne zaman başlayacak?

Yaz sıcakları iyice bastırdı ama dizi tutkunlarının gözü kulağı Eylül ayına çevrildi. Geçtiğimiz sezon reyting rekorları kıran, sosyal medyanın gündeminden düşmeyen yapımlar, soluksuz izlenen sezon finalleriyle Haziran ayında ekranlara veda etmişti. Arka Sokaklar, İnci Taneleri, Bahar, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını gibi fenomen yapımların yeni sezonlarını heyecanla bekleyen izleyiciler için müjdeli haberler gelmeye başladı.

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Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 22:21 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 22:21
Dizilerin yeni sezon tarihleri 2024! Kızılcık Şerbeti, Bahar, Yalı Çapkını, İnci Taneleri, Arka Sokaklar ne zaman başlayacak?

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Yaz aylarının gelişiyle birlikte ekranlara ara veren ve sevenlerini yeni sezon heyecanıyla baş başa bırakan dizilerle ilgili merakla beklenen haberler gelmeye başladı! Yeni yapımların yayın hayatına başlayacağı Eylül ayında, sezon finaline giren yapımlar da maceralarına kaldıkları yerden devam edecek.

Diziler Ne Zaman Başlıyor? Eylül Ayı Sizi Ekrana Kilitleyecek!

Yaz sıcakları yavaş yavaş yerini serin rüzgarlara bırakırken, dizi tutkunları için de heyecanlı bir bekleyiş sona eriyor. Haziran ayında sezon finali yaparak ekranlara ara veren sevilen diziler, Eylül ayında yeni sezonlarıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ekranların en çok izlenen yapımları arasında yer alan Kızılcık Şerbeti, gerilim dolu sezon finaliyle akıllarda birçok soru işareti bırakmıştı. Görkem'in düşüşü ve Giray'ın gizli dünyası, izleyicileri yeni sezon için meraklandırmaya yetti. Dizi ekibinin hazırlıklarını sürdürdüğü Kızılcık Şerbeti'nin Eylül ayı ortalarında ekranlara dönmesi bekleniyor.

BAHAR DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz sezonun dikkat çeken yapımlarından Bahar ise, Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Kadınların hayatta karşılaştığı zorluklara değinen dizi, sezon finalinde soluksuz izlenen bir ameliyat sahnesine imza atmıştı. Başrollerini Nurgül Yeşilçay ve Özge Özberk'in paylaştığı Bahar, 20 Ağustos'ta sete çıkacak ve 17 Eylül 2024 tarihinden itibaren yeni sezonuyla ekranlarda olacak.


İNCİ TANELERİ, YALI ÇAPKINI, ARKA SOKAKLAR...

Aile dramalarını konu alan ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken İnci Taneleri de yeni sezonda Kanal D'de izleyiciyle buluşacak. Geçtiğimiz sezonu ailesini bir araya getirmek için mücadele ederek geçiren Azem'in yeni sezonda kızıyla yaşayacağı gelişmeler merakla bekleniyor. Ağustos ayının son haftası sete çıkacak olan İnci Taneleri'nin Eylül ayının ikinci haftasında 18. bölümüyle ekranlara dönmesi planlanıyor.

Yalı Çapkını ve Arka Sokaklar gibi diğer popüler dizilerin de yeni sezon tarihleri yakın zamanda netleşecek. Dizilerle ilgili gelişmeleri takip etmek için bizi izlemeye devam edin!

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