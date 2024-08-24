MasterChef’te Somer Sivrioğlu o tabağa kaşık atıyordu! Haftanın son eleme adayı kim oldu? 24 Ağustos MasterChef’te yaşananlar...

İlk turun ardından balkona çıkamayan yarışmacılar için yaratıcılık turu başladı. Şeflar ikinci turda yarışmacılardan rezene ile yaratıcılık yapmalarını istedi.

O TABAK SOMER ŞEF'E KAŞIK ATTIRIYORDU!

Yarışmacılar teker teker tabaklarını sergilerken, en güzel tabağı yapanın Muratcan olduğunu söyleyen Somer Şef az daha kaşık atıyordu.