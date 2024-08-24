MasterChef’te Somer Sivrioğlu o tabağa kaşık atıyordu! Haftanın son eleme adayı kim oldu? 24 Ağustos MasterChef’te yaşananlar...

MasterChef Türkiye, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüriliğinde tüm hızıyla devam ediyor.
MasterChef Türkiye, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüriliğinde tüm hızıyla devam ediyor.
Yeni sezonda da adından sıkça söz ettiren yarışmada bugün yaşananlar yine izleyenleri ekrana kilitledi.
Şefler ilk etapta yarışmacılardan "Filet Mignon" yapmalarını istedi.
İlk turun ardından balkona çıkamayan yarışmacılar için yaratıcılık turu başladı. Şeflar ikinci turda yarışmacılardan rezene ile yaratıcılık yapmalarını istedi.
O TABAK SOMER ŞEF'E KAŞIK ATTIRIYORDU!
Yarışmacılar teker teker tabaklarını sergilerken, en güzel tabağı yapanın Muratcan olduğunu söyleyen Somer Şef az daha kaşık atıyordu.
MASTERCHEF SON ELEME ADAYI KİM OLDU?
İkinci tur sonunda şefler en başarısız tabağı belirledi ve haftanın son eleme adayı olarak Ezgi seçildi.