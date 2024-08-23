SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Merakla beklenen dizinin yayın tarihi belli oldu! Bir Gece Masalı 3 Eylül Salı akşamı atv’de!

atv ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Bir Gece Masalı’nın yayın tarihi belli oldu. Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği yapımına ise NGM’nin imza attığı beğeni ile izlenen oyuncular Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’u başrolde buluşturan "Bir Gece Masalı" için geri sayım başladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024, 10:57 Güncelleme 23 Ağustos 2024, 11:02
Merakla beklenen dizinin yayın tarihi belli oldu! Bir Gece Masalı 3 Eylül Salı akşamı atv’de!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İzleyicilere Pamukkale'nin etkileyici atmosferinde aşk, dram ve entrika dolu bir dünyanın kapılarını aralayan Bir Gece Masalı, 3 Eylül Salı akşamı atv'de izleyicilerle buluşacak.

Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu, senaryosunu ise Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda ise Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun, Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ, Kerem Aslanoğlu, Emel Çölgeçen, Ecem Çalhan, Nazan Diper, gibi çok başarılı isimler yer alıyor.

Pamukkale'den İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkansız bir aşkı konu alan dizi, masalsı anlatımı, görkemli kadrosuyla 3 Eylül'de atv'de.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Asgari ücrete enflasyon ayarı! 4 formül masada: Yeni oranlarla zamlı 2024 Ocak maaşı ne kadar olacak?
Dilan Polat’ın lüks araç muamması: Geri alabilecek mi? Herkesin atladığı o gerçek...
Türk Telekom
İstanbul Boğazı’nda usulsüz işler! Vaniköy’ün sırtına saplanan villaya soruşturma başlatıldı | İBB ne karşılığında göz yumdu | Paris gezisinin diyeti mi ödendi?
Fenerbahçe’de kasa dolacak! 2 yıldızdan 20 milyon euro
Başkan Erdoğan’dan yeni Anayasa mesajı: Bu hedeften bir an bile uzaklaşmış değiliz
Kemal Kılıçdaroğlu hançercisi Ekrem İmamoğlu ile ne görüştü? Özgür Özel tasfiye mi edilecek?
PKK’lı kundakçı TikTok üzerinden emir aldı! Hedefi Antalya’da oteli bulunan üst düzey bir siyasetçi çıktı
Galatasaray’a 60 milyon euroluk Zaha müjdesi!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı! O bölgeler için alarm verildi... HAVA DURUMU
1 milyon liraya okul öncesi eğitim! Özel anaokulları zammı abarttı fiyatlar tıp fakültesini geçti
Tahliye edilen Dilan Polat’a sosyal medyadan takipçi yağıyor! 4 günde 600 bin arttı: 6.6 milyona yükseldi
Reha Muhtar’ın sağlık durumu nasıl? | Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı’dan Poyraz hakkında ilk açıklama! Deniz Uğur tarih verdi: Saldırı altındayım
Galatasaray’da neşter! Tam 9 isim yolcu
Ek ödemeler tazminatı artırır | Çalışanlar tazminatlarını nasıl yükseltebilir? Kıdem hesabına neler, nasıl katılır? Ocak ayında ne kadar yükselecek?
SON DAKİKA