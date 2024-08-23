Merakla beklenen dizinin yayın tarihi belli oldu! Bir Gece Masalı 3 Eylül Salı akşamı atv’de!

İzleyicilere Pamukkale'nin etkileyici atmosferinde aşk, dram ve entrika dolu bir dünyanın kapılarını aralayan Bir Gece Masalı, 3 Eylül Salı akşamı atv'de izleyicilerle buluşacak.

Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu, senaryosunu ise Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda ise Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun, Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ, Kerem Aslanoğlu, Emel Çölgeçen, Ecem Çalhan, Nazan Diper, gibi çok başarılı isimler yer alıyor.

Pamukkale'den İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkansız bir aşkı konu alan dizi, masalsı anlatımı, görkemli kadrosuyla 3 Eylül'de atv'de.