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Alan 8 Ağustos Perşembe akşamı yeni bölümüyle atv’de!

Dünya televizyonlarından eşsiz bir yarışma, reytingleri alt üst eden bir oyun, zamana karşı bir bilgi mücadelesi... Yeni nesil bilgi yarışması Alan, televizyonların başarılı ve sevilen ismi Oktay Kaynarca sunumuyla atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor!

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 12:11 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 12:11
Alan 8 Ağustos Perşembe akşamı yeni bölümüyle atv’de!

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Rakiplerini ele, alanını genişlet, en sona kal ve büyük ödülü kazan!

Ekranların en neşeli, en heyecanlı bilgi yarışması Alan, 8 Ağustos Perşembe akşamı 9. bölümüyle ekranlara geliyor. Yayınlanacak yeni bölümde 85 yarışmacı ve 85 kategori ile devam ediliyor. Yarışmacılardan biri gecenin sonunda haftanın ödülü olan 100 Bin TL'yi kazanacak.

Finalde ise bütün alanı alması durumunda kazanacağı büyük ödül ise 1 Milyon TL olacak.

Rakiplerini ele, alanını genişlet, en sona kal ve büyük ödülü kazan!

Alan Oktay Kaynarca'nın sunumuyla 8 Ağustos Perşembe akşamı yeni bölümüyle atv'de!

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