Alan 8 Ağustos Perşembe akşamı yeni bölümüyle atv’de!

Ekranların en neşeli, en heyecanlı bilgi yarışması Alan, 8 Ağustos Perşembe akşamı 9. bölümüyle ekranlara geliyor. Yayınlanacak yeni bölümde 85 yarışmacı ve 85 kategori ile devam ediliyor. Yarışmacılardan biri gecenin sonunda haftanın ödülü olan 100 Bin TL'yi kazanacak.