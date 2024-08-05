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atv'den diziseverleri ekran başına kilitleyecek yeni dizi: Karadut!

Atv’nin yeni dizisi Karadut dizi izleyicilerini ekrana kilitleyecek. Çiçeği burnunda diziden gelen ilk görüntülerde kadronun sağlamlığı dikkat çekiyor. Karadut’un yönetmen koltuğunda ise ‘Bir Zamanlar Çukurova’ ve ‘Aldatmak’ gibi televizyon tarihine adını yazdırmış projelerin yönetmeni Murat Saraçoğlu oturuyor.

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2024, 11:57 Güncelleme 05 Ağustos 2024, 12:13
atv’den diziseverleri ekran başına kilitleyecek yeni dizi: Karadut!

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atv'nin sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan, yapımında Tims&B Productions imzası bulunan yeni dizisi 'Karadut'tan ilk görüntüler yayınlandı.

Karadut dizisinin senaryosunu birbirinden başarılı dizilerin senaristi Sırma Yanık kaleme alırken, yönetmen koltuğunda 'Bir Zamanlar Çukurova' ve 'Aldatmak' gibi televizyon tarihine adını yazdırmış projelerin yönetmeni Murat Saraçoğlu oturuyor.

'KARADUT' HERKESİ ETKİSİ ALTINA ALACAK
Karanlıktan aydınlığa bir iyileşme hikayesini ekrana getirecek dizide, başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı tanıtım merak uyandırdı. Yayınlanan tanıtım ve teaser afiş ile birlikte izleyicilere yeni sezon heyecanı yaratan dizi, güçlü hikayesiyle ekran başına kilitleyecek.

Dizinin kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Aslı İnandık, Burak Dakak, Selin Türkmen, Ebrar Karabakan, Onur Gürçay, Naz Elmas, Rami Narin, Elif Nur Kerkük, İpek Ayaz Kortunç ve Engin Şenkan yer alıyor.

Aşk, evlilik, aile bağları ve sırları üzerine daha önce işlenmemiş bir öyküyü izleyiciler ile buluşturacak olan 'Karadut' yeni sezonda atv'den izlenecek.

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