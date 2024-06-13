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TRT Spor CANLI İZLE || TRT SPOR full HD, 4K, kesintisiz CANLI YAYIN! Frekans ve uydu bilgileri...

TRT Spor kanalı için araştırmalar hızlandı. Kanal, gün boyu canlı yayınlar, spor haberleri, çeşitli programlar ve spor müsabakaları sunuyor. Futbol, basketbol, voleybol, tenis, atletizm, yüzme, boks, güreş gibi birçok spor dalından müsabakaları canlı olarak izleyebilirsiniz. TRT Spor'un programları arasında 1. Lig, İtalya Kupası, 7Days Eurocup, Misli.Com Sultanlar Ligi, Axa Sigorta Efeler Ligi, FIFA Dünya Kupası, Avrupa Futbol Şampiyonası, Yaz ve Kış Olimpiyat Oyunları, Wimbledon Tenis Turnuvası, Paralimpik Oyunları gibi ulusal ve uluslararası etkinlikler bulunuyor. İşte TRT Spor canlı yayın ekranı ve frekans bilgileri...

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Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 18:05 Güncelleme 13 Haziran 2024, 18:06
TRT Spor CANLI İZLE || TRT SPOR full HD, 4K, kesintisiz CANLI YAYIN! Frekans ve uydu bilgileri...

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TRT Spor canlı izle ekranı en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Kanal, gün boyunca futbol, basketbol, voleybol, tenis, atletizm, yüzme, boks, güreş gibi birçok spor dalından canlı yayınlar ve programlar sunuyor.

TRT SPOR MAÇ TAKVİMİ

TRT Spor HD kanalı, 8 Aralık 2014 tarihinde yayın hayatına başlamış olup, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansı, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansı, D-Smart 86. kanal, Digiturk 86. kanal, KabloTV 222. kanal, tivibu 93. kanal ve Turkcell TV+ 70. kanal üzerinden izlenebilir.

ASpor CANLI YAYIN

TRT SPOR CANLI İZLE EKRANI

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor/ adresinden canlı olarak takip edebilirsniz.

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