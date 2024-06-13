TRT Spor CANLI İZLE || TRT SPOR full HD, 4K, kesintisiz CANLI YAYIN! Frekans ve uydu bilgileri...

TRT Spor canlı izle ekranı en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Kanal, gün boyunca futbol, basketbol, voleybol, tenis, atletizm, yüzme, boks, güreş gibi birçok spor dalından canlı yayınlar ve programlar sunuyor.
TRT Spor canlı izle ekranı en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Kanal, gün boyunca futbol, basketbol, voleybol, tenis, atletizm, yüzme, boks, güreş gibi birçok spor dalından canlı yayınlar ve programlar sunuyor.
TRT SPOR MAÇ TAKVİMİ
TRT Spor HD kanalı, 8 Aralık 2014 tarihinde yayın hayatına başlamış olup, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansı, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansı, D-Smart 86. kanal, Digiturk 86. kanal, KabloTV 222. kanal, tivibu 93. kanal ve Turkcell TV+ 70. kanal üzerinden izlenebilir.
TRT SPOR CANLI İZLE EKRANI
https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor/ adresinden canlı olarak takip edebilirsniz.