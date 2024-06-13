RTÜK'ün kararı Resmi Gazete'de! Haber bültenleri ve haber programlarına "akıllı işaret" kullanma zorunluluğu getirildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ( RTÜK ) Yayın Hizmeti Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber bültenleri ve haber programları "Akıllı İşaret Sınıflandırma Sistemi" ne dahil edildi.

Kuruluşlar, sistemin öngördüğü sembollerin tamamını diğer program türlerinde olduğu gibi haber bültenlerinin başlangıcında jenerikten sonra ve program süresi boyunca her kesintiyi takiben yayınlanmakla yükümlü olacak.

Buna göre, medya kuruluşları haber bültenleri ve programlarında önceden kaydedilmiş görüntüleri, dizi ve filmleri kodlar gibi ayrı ayrı akıllı işaret sisteminde kodlayacak.

Haber bülteninin veya programının girişinde ve kesintilerden sonra ekrana getirilecek semboller, haber bülteninin ve programının kodlanması sonucu sistem tarafından atanan içerik sembolleriyle en yüksek yaş sembolü olacak.

Önceden kaydedilmiş görüntülerin kodlanması sonucunda sistem tarafından "şiddet/korku", "olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar", "cinsellik" gibi içerik grubuna ilişkin bir sembol veya semboller atanmışsa ilgili haberin ekrana getirildiği süre boyunca ekranın uygun bir köşesinde sistemin belirlediği sembol veya semboller sabit olarak yer alacak.