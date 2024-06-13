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Survivor ŞAMPİYONU KİM 2024? 13 Haziran 2024 Survivor All Star İstanbul finali KAZANANI KİM OLDU? Nefise, Ogeday, Seda, Batuhan...

Heyecan dolu bir sezonun ardından Survivor All Star 2024'ün şampiyonu belli oldu! Binlerce seyircinin nefeslerini tuttuğu İstanbul'daki canlı yayında, Ogeday Güven zorlu mücadeleden galip ayrıldı ve altın kupayı kaldıran isim oldu.

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 09:05 Güncelleme 14 Haziran 2024, 09:08
Survivor ŞAMPİYONU KİM 2024? 13 Haziran 2024 Survivor All Star İstanbul finali KAZANANI KİM OLDU? Nefise, Ogeday, Seda, Batuhan...

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Survivor All Star 2024 sezonunun nefes kesen finali dün akşam gerçekleşti ve uzun bir maratonun ardından şampiyon belli oldu. İstanbul'da canlı yayınlanan final gecesinde, izleyicilerin büyük merakı son buldu ve altın kupa sahibini buldu. Yarı finalde adını finale yazdıran Batuhan Karacakaya ve Nefise Karatay ile, doğrudan finale çıkan Ogeday Güven ve Seda Ocak arasında çekişmeli bir yarış yaşandı.

SURVİVOR ALL STAR 2024 ŞAMPİYONU KİM ?

Survivor All Star 2024 finalinde ilk turda rakiplerini açık ara farkla eleyerek finale adını yazdırmayı başaran Nefise ve Ogeday şampiyonluk için mücadele edecek.

SURVİVOR BÜYÜK FİNAL NE ZAMAN, NEREDE?

Survivor All Star büyük finali 13 Haziran 2024 Perşembe günü saat 20.00'de canlı olarak başlayacak. İstanbul Nefes Orman Açık Hava Sahnesi finale sahne olacak.,

Survivor final biletleri tribün A bilet fiyatı 350 TL, tribün B bilet fiyatı ise 250 TL olarak satışa çıktı.

SURVİVOR FİNALİ NASIL OLACAK?

Konseyde Acun Ilıcalı finale dair merak edilenlkeri duyurdu: 'Acil Durum Konseyi'ni topladı. Yarışmacılara finale artık günler kaldığını belirten Ilıcalı, "Arkadaşlar finale giden yol şöyle ortaya çıkacak; Dokunulmazlık oyununu altınız birden oynuyorsunuz. Kuralların detaylarını Murat anlatacak ama herkes herkesle oynayacak. Bir kişi dokunulmaz olacak. Ada konseyi olmayacak. Ertesi gün bir daha oynayacaksınız. Kalan 5 kişi yine herkes birbiriyle oynayacak, 2.dokunulmaz çıkacak ve kalan 4 kişi düelloya çıkacak. Daha sonra final oyunları başlayacak.



Final oyunları için 5 yarışmacı yine sahneye çıkacak. Birinci oyunun galibi birinci finalist oluyor. İkinci oyunun galibi ikinci finalist. Kalan 3 kişi İstanbul'da canlı yayında düello oynayacak. 5 yarışmacı İstanbul'a gitme hakkına sahip olacak. Final günü 4 yarışmacıyla olacak. 4 yarışmacı İstanbul'da tarihi bir finalde rekabet edecek. Kazanan yılın Survivor'ı olacak."

SURVİVOR'DA YARI FİNAL!

Survivor All Star 2024 sezonunda yarı final canlı yayında ekranlara geldi. Son 5 yarışmacıdan ikisi direkt olarak finalist olmuşlardı. Kalan 3 kişi ise bu gece yarı finalde ter döktüler. Ogeday, Atkan ve Seda finalist olmak için kıyasıya mücadeleye girdiler. İçlerinden ikisi finalist oldu. Peki o isimler hangileri oldu?

OGEDAY - ATAKAN DÜELLOSU

Yarı finalde 3 yarışmacı sırasıyla birbirleriyle yarışacak. İlk karşılaşma Ogeday ve Atakan arasında oldu. Bu düelloda avantaj Ogeday'dı.

SEDA - ATAKAN DÜELLOSU

İkinci karşılaşma Seda ve Atakan arasında oldu. Üstünlüğü sağlayan Seda oldu.

SEDA - OGEDAY KARŞILAŞMASI

Seda ve Ogeday karşılaşmasında üstünlük Ogeday'da.

SURVİVOR'DA 3. FİNALİST KİM OLDU?

Yarı finalde üstünlüğü elinde bulunduran Ogeday oldu. Ogeday rakiplerini eleyerek Survivor'da 3. finalist olmaya hak kazandı.

SURVİVOR'DA 4. FİNALİST KİM OLDU?

Son ikiye kalan Avatar Atakan ve Seda terinin son damlasına kadar mücadele etti. Karşılaşmayı 8-1'lik skorla kazanan Seda Ocak oldu. Seda, Survivor'da 4. ve son finalist oldu.

Survivor'da finalistler kimler? Kim elendi?

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Sedaya 8-1 yenilen Atakan finalist olamadı ve Survivor hayallerine veda etti.

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