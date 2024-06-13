Survivor ŞAMPİYONU KİM 2024? 13 Haziran 2024 Survivor All Star İstanbul finali KAZANANI KİM OLDU? Nefise, Ogeday, Seda, Batuhan...

Final oyunları için 5 yarışmacı yine sahneye çıkacak. Birinci oyunun galibi birinci finalist oluyor. İkinci oyunun galibi ikinci finalist. Kalan 3 kişi İstanbul'da canlı yayında düello oynayacak. 5 yarışmacı İstanbul'a gitme hakkına sahip olacak. Final günü 4 yarışmacıyla olacak. 4 yarışmacı İstanbul'da tarihi bir finalde rekabet edecek. Kazanan yılın Survivor'ı olacak."

SURVİVOR'DA YARI FİNAL!

Survivor All Star 2024 sezonunda yarı final canlı yayında ekranlara geldi. Son 5 yarışmacıdan ikisi direkt olarak finalist olmuşlardı. Kalan 3 kişi ise bu gece yarı finalde ter döktüler. Ogeday, Atkan ve Seda finalist olmak için kıyasıya mücadeleye girdiler. İçlerinden ikisi finalist oldu. Peki o isimler hangileri oldu?

OGEDAY - ATAKAN DÜELLOSU

Yarı finalde 3 yarışmacı sırasıyla birbirleriyle yarışacak. İlk karşılaşma Ogeday ve Atakan arasında oldu. Bu düelloda avantaj Ogeday'dı.

SEDA - ATAKAN DÜELLOSU

İkinci karşılaşma Seda ve Atakan arasında oldu. Üstünlüğü sağlayan Seda oldu.

SEDA - OGEDAY KARŞILAŞMASI

Seda ve Ogeday karşılaşmasında üstünlük Ogeday'da.