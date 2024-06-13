Survivor ŞAMPİYONU KİM 2024? 13 Haziran 2024 Survivor All Star İstanbul finali KAZANANI KİM OLDU? Nefise, Ogeday, Seda, Batuhan...

Final oyunları için 5 yarışmacı yine sahneye çıkacak. Birinci oyunun galibi birinci finalist oluyor. İkinci oyunun galibi ikinci finalist. Kalan 3 kişi İstanbul'da canlı yayında düello oynayacak. 5 yarışmacı İstanbul'a gitme hakkına sahip olacak. Final günü 4 yarışmacıyla olacak. 4 yarışmacı İstanbul'da tarihi bir finalde rekabet edecek. Kazanan yılın Survivor'ı olacak."
SURVİVOR'DA YARI FİNAL!
Survivor All Star 2024 sezonunda yarı final canlı yayında ekranlara geldi. Son 5 yarışmacıdan ikisi direkt olarak finalist olmuşlardı. Kalan 3 kişi ise bu gece yarı finalde ter döktüler. Ogeday, Atkan ve Seda finalist olmak için kıyasıya mücadeleye girdiler. İçlerinden ikisi finalist oldu. Peki o isimler hangileri oldu?
OGEDAY - ATAKAN DÜELLOSU
Yarı finalde 3 yarışmacı sırasıyla birbirleriyle yarışacak. İlk karşılaşma Ogeday ve Atakan arasında oldu. Bu düelloda avantaj Ogeday'dı.
SEDA - ATAKAN DÜELLOSU
İkinci karşılaşma Seda ve Atakan arasında oldu. Üstünlüğü sağlayan Seda oldu.
SEDA - OGEDAY KARŞILAŞMASI
Seda ve Ogeday karşılaşmasında üstünlük Ogeday'da.
SURVİVOR'DA 3. FİNALİST KİM OLDU?
Yarı finalde üstünlüğü elinde bulunduran Ogeday oldu. Ogeday rakiplerini eleyerek Survivor'da 3. finalist olmaya hak kazandı.
SURVİVOR'DA 4. FİNALİST KİM OLDU?
Son ikiye kalan Avatar Atakan ve Seda terinin son damlasına kadar mücadele etti. Karşılaşmayı 8-1'lik skorla kazanan Seda Ocak oldu. Seda, Survivor'da 4. ve son finalist oldu.
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Sedaya 8-1 yenilen Atakan finalist olamadı ve Survivor hayallerine veda etti.