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100 yarışmacı, 100 kategori, 1.000.000 TL ödül! Beklenen gün geldi: Alan bu akşam ilk bölümüyle atv’de başlıyor...

Dünya televizyonlarından eşsiz bir yarışma, reytingleri alt üst eden bir oyun, zamana karşı bir bilgi mücadelesi Alan için beklenen gün geldi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekrana gelecek olan yarışma, bu akşam atv ekranlarında izleyici buluşuyor. İşte yarışmaya dair tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 08:40 Güncelleme 13 Haziran 2024, 08:55
100 yarışmacı, 100 kategori, 1.000.000 TL ödül! Beklenen gün geldi: Alan bu akşam ilk bölümüyle atv’de başlıyor...

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Ekranların izlenme rekorları kıran yeni nesil yarışması Alan, televizyonların başarılı ve sevilen ismi Oktay Kaynarca sunumuyla atv ekranlarında bu akşam izleyiciyle buluşacak.

Rakiplerini ele, alanını genişlet, en sona kal ve büyük ödülü kazan!

ALAN HAKKINDA
Sistemin rastgele seçtiği bir yarışmacı çevresinde bulunan rakiplerinden birini düello yapmak üzere seçiyor ve seçtiği rakibinin kategorisinde düello için karşı karşıya geliyorlar.

45'er saniyesi olan yarışmacılar ağırlıklı olarak görseldeki kişi veya nesneyi bilmeye çalıştıkları düellolarda yarışıyor. Doğru cevap verildiğinde sıra rakiplerine geçerken yanlış cevap verilirse doğru cevap verene kadar aynı görsel ekranda kalmaya devam ediyor "Pas" denildiğinde sürelerinden 3 saniye gidiyor ve yeni bir görsel ekrana geliyor.

Süresi biten yarışmacı elenerek yarışmadan ayrılıyor, kazanan kişi düelloyla devam etmek isterse alanındaki rakiplerinden birini daha seçiyor ve yeni bir düello başlıyor. Yendiği rakibinin alanını da kazandığı için düello için seçebileceği rakip dolayısıyla da kategori sayısı artmış oluyor.

Devam etmesi kendi avantajına çünkü günün sonunda en büyük alana sahip olan yarışmacı 100.000 TL kazanıyor. En fazla yarışmacıyı eleyen de günün birincisi oluyor.

Devam etmek istemezse alana geri dönüyor. Eğer düelloyu kazanan kişinin kategorisinde yarışılmışsa kazanan kişi elenen kişinin kategorisini alarak yarışmaya devam ediyor.

Bu yarışma sadece bir bilgi değil aynı zamanda strateji yarışması. Ne bildiğin kadar rakip olarak kimi seçtiğin de önemli.

Alan, 13 Haziran Perşembe akşamı, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla bu akşam atv'de!

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