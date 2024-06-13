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Bir Zamanlar Çukurova final bölümüyle İtalya’da rekor kırdı!

atv’nin, yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, dört sezon boyunca reyting rekorları kıran ‘Bir Zamanlar Çukurova’ 8 Haziran Cumartesi günü yayınlanan büyük finaliyle İtalya’yı ekran başına kilitledi!

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Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 12:57 Güncelleme 13 Haziran 2024, 12:57
Bir Zamanlar Çukurova final bölümüyle İtalya’da rekor kırdı!

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Milyonların gözünü kırpmadan izlediği 'Bir Zamanlar Çukurova' İtalya'daki final bölümüyle rekor izlenme rakamlarına ulaştı…

'Bir Zamanlar Çukurova' İtalya'da 'Terra Amara' ismiyle Access Time ve Canale 5 kanallarında 2022 yılından beri hem gündüz kuşağında hem de prime-time'da izleyiciyle buluşuyordu. 'Terra Amara''nın büyük finali 8 Haziran Cumartesi günü prime-time'da, yayınlandığı kanalın en prestijli yayın saatinde İtalyan hayranlarıyla buluştu.

'Terra Amara''nın büyük finali prime-time'da %18,2, gece geç saatlerde ise %19,83 izlenme payı aldı. 'Terra Amara' büyük finali aldığı bu yüksek izlenme payıyla; ülkede merakla takip edilen yarışma programı 'L'acchiappatalenti''nin final bölümünü bile geride bırakarak yeni bir başarıya daha imza attı.

'BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA', PAPA ÖZEL YAYININI GERİDE BIRAKMIŞTI!
Yayına girdiği tüm ülkelerde ilgiyle takip edilen 'Bir Zamanlar Çukurova'; İtalya ekranlarında yayınlandığı ilk günden itibaren rekordan rekora koştu. Dizi geçtiğimiz Ocak ayında Papa Francis'in konuk olarak katıldığı özel bir televizyon programından daha fazla reyting alarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

Aynı zamanda İtalya'nın en önemli etkinliklerinden biri olan Sanremo Müzik Festivali ile aynı anda yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova'; 2.3 milyon İtalyan izleyiciyi kendine çekerek %10,14 izlenme payı almıştı ve rakibi Sanremo Müzik Festivali'nin reytinglerini düşürmüştü.

İtalyan basını, bir televizyon dizisinin festival sırasında bu kadar büyük bir izleyici kitlesine ulaşmadığını belirtirken, 'Bir Zamanlar Çukurova''nın başarısını özel başlıklarla duyurmuştu.

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