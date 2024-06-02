Türkçe'ye Fransızca'dan giren ve kadınların genellikle bluz üzerine giydikleri kolsuz elbise anlamına gelen Jile kelimesi Fransızca'ya Türkçe'ye hangi kelimeden geçmiştir? Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Türkçe'ye Fransızca'dan giren ve kadınların genellikle bluz üzerine giydikleri kolsuz elbise anlamına gelen Jile kelimesi Fransızca'ya Türkçe'ye hangi kelimeden geçmiştir?

A-HIRKA

B-CEKET

C-GÖMLEK

D-YELEK

CEVAP:YELEK