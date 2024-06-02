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Türkçe'ye Fransızca'dan giren ve kadınların genellikle bluz üzerine giydikleri kolsuz elbise anlamına gelen Jile kelimesi Fransızca'ya Türkçe'ye hangi kelimeden geçmiştir?

Türkçe'ye Fransızca'dan giren ve kadınların genellikle bluz üzerine giydikleri kolsuz elbise anlamına gelen Jile kelimesi Fransızca'ya Türkçe'ye hangi kelimeden geçmiştir? ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

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Giriş Tarihi 02 Haziran 2024, 22:05 Güncelleme 02 Haziran 2024, 22:07
Türkçe’ye Fransızca’dan giren ve kadınların genellikle bluz üzerine giydikleri kolsuz elbise anlamına gelen Jile kelimesi Fransızca’ya Türkçe’ye hangi kelimeden geçmiştir?

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Türkçe'ye Fransızca'dan giren ve kadınların genellikle bluz üzerine giydikleri kolsuz elbise anlamına gelen Jile kelimesi Fransızca'ya Türkçe'ye hangi kelimeden geçmiştir? Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Türkçe'ye Fransızca'dan giren ve kadınların genellikle bluz üzerine giydikleri kolsuz elbise anlamına gelen Jile kelimesi Fransızca'ya Türkçe'ye hangi kelimeden geçmiştir?

A-HIRKA

B-CEKET

C-GÖMLEK

D-YELEK

CEVAP:YELEK

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