2004 Atina Olimpiyatlarında Yüksek Bar'da Rus jimnastikçi Aleksey Nemov jüriden 9,725 puan adıktan sonra hangisi olmuş ve puanı 9,762'ye yükseltilip 2 yıl sonra da kurallar değiştirilmiştir? Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

2004 Atina Olimpiyatlarında Yüksek Bar'da Rus jimnastikçi Aleksey Nemov jüriden 9,725 puan adıktan sonra hangisi olmuş ve puanı 9,762'ye yükseltilip 2 yıl sonra da kurallar değiştirilmiştir?

A-SEYİRCİ 15 DAKİKA ARALIKSIZ PROTESTO ETMİŞTİR

B-NEMOV'UN ANTRENÖRÜ BİR JÜRİ'Yİ REHİN ALMIŞTIR

C-BARIN BOYUNUN YANLIŞ OLDUĞU ANLAŞILMIŞTIR

D-NEMOV JÜRİDEKİ ESKİ EŞİNİ TANIMIŞTIR

CEVAP: A