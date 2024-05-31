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Mutfak Bahane finalinde büyük gerginlik! 15 bileziğin sahibi kim oluyor?

Hafta içi her gün saat 14.00’te atv ekranlarında yayınlanan, Derya Taşbaşı’nın sunduğu Mutfak Bahane’de, gelinler şampiyon olmak için kıyasıya yarışıyor.

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Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 16:50 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 16:50
Mutfak Bahane finalinde büyük gerginlik! 15 bileziğin sahibi kim oluyor?

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Fenomen kayınvalide Medine Hanım final gününe damga vurdu. Gelininin telefonunu karıştıran kayınvalide oğlunun kartından yapılan harcamaları görünce ortalığı ayağa kaldırdı.

"Benim paralarımı siz harcayamazsınız'' diyen Medine Hanım dünürü ve gelini ile büyük bir gerginlik yaşadı.

FİNAL GÜNÜ ŞOK AYRILIK

Sözlü çift Cansu ve Mehmet'in final günü yaşadığı gerginlik ayrılık ile sonuçlandı. Yüzüğü atarak stüdyodan çıkan Cansu'nun arkasından gülme krizine giren kayınvalide Medine Hanım ise tepki topladı.

15 BİLEZİĞİN SAHİBİ KİM OLUYOR?

Haftalık toplam puanları ile Beyhan ve Okan çifti 15 bileziğin sahibi oldu. İki elti eleme potasında karşı karşıya geldi. Cansu ve Mehmet aldıkları düşük puanlar ile yarışmaya veda ettiler.

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