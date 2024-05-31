Mutfak Bahane finalinde büyük gerginlik! 15 bileziğin sahibi kim oluyor?

"Benim paralarımı siz harcayamazsınız'' diyen Medine Hanım dünürü ve gelini ile büyük bir gerginlik yaşadı.

FİNAL GÜNÜ ŞOK AYRILIK

Sözlü çift Cansu ve Mehmet'in final günü yaşadığı gerginlik ayrılık ile sonuçlandı. Yüzüğü atarak stüdyodan çıkan Cansu'nun arkasından gülme krizine giren kayınvalide Medine Hanım ise tepki topladı.