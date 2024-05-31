Kardeşlerim 131. bölümde neler yaşanacak? Ataman Koleji’nde mezuniyet heyecanı...

Bir eğitim yılını daha geride bırakan Ataman Koleji'nde tüm çocuklar, mezuniyet heyecanını yaşarlar. Kooperatifçilerle ilgili birtakım gerçekleri öğrenip harekete geçen Ömer, hayatının en önemli günlerinden birinde, beklenmedik bir durumun içine düşer.