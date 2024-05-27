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İnci Taneleri'nde ortalık yangın yeri; Dilber katil mi olacak? Final kararı sonrası...

Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka, Selma Ergeç ve Yasemin Baştan gibi oyuncuların yer aldığı İnci Taneleri dizisi sezon finali arasına giriyor. Peki, sezon finalinde neler yaşanacak? İşte merak edilen gelişmeler haberimizde...

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Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024, 14:22 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 14:22
İnci Taneleri’nde ortalık yangın yeri; Dilber katil mi olacak? Final kararı sonrası...

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İnci Taneleri'nin son bölümünde Piraye, Ayça ve Azem birlikte yemeğe çıktı. Azem, Piraye'nin Arcan'ı tanıdığını fark edince kızının nişanlısıyla ilgili merak ettiklerini Ayça'dan öğrenmeye çalıştı. Ancak, Piraye'nin Nehir için söylediği sözler Azem'i incitti ve kızının ondan kaçmaya çalıştığını anladı.

SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

Piraye, Azem'in karısını öldüren bir katil olduğunu öğrenir ve Azem ile yüzleşir. Azem, gerçekleri öğrenen Piraye karşısında yalan söylediği için mahcup olur. Dilber ise, Zahir'in kendisine yönelik kötü davranışlarına daha fazla tahammül edemez ve intikam almaya karar verir.

Fragmanda Dilber'in Zahir'i öldürme planı gözler önüne serildi. İzleyiciler, "Dilber hapse mi girecek?" şeklinde yorumlarda bulundu.

AZEM KIZINA KAVUŞACAK MI?

Cihan ve Nehir ise annelerinin mezarını ziyaret etmek üzere yola çıkarlar. Mezarlıkta kızlarını gören Azem'in gözleri dolu dolu olur. Kızına kavuşma umudu ile yanıp tutuşan Azem, duygusal bir an yaşar. Ancak, bu buluşma beklediği gibi mi sonuçlanacak yoksa yeni sorunlara mı yol açacak?

Azem, Zahir'in otelde kaldığını öğrenince onu bulmaya karar verdi. Bu arada Necmi, Aleyna'nın Reyyaz'ın evinden kaçmasına yardım etti ve birlikte nereye gideceklerini düşünmek için Azem'in kaldığı otele gitti.

Öte yandan, Reyyaz sinirlenerek evin güvenlik ekibini cezalandırdı ve Cihan'ı Aleyna ve Necmi'yi bulması için görevlendirdi.

AZEM'İN SIRRI ORTAYA ÇIKTI!

Piraye, Azem ile aralarındaki sorunu çözdü ve Cenk ile ilişkisini sonlandırmaya karar verdi. Ancak Cenk, evlenme teklif etti ve Piraye bu teklifi reddetti. Bunun üzerine Piraye, Azem'e haber vererek Cenk'le ayrıldığını söyledi.

Azem, Nehir'i bulmak için nişanlısının oteline gitti ancak Nehir'i bulamadı ve Arcan'ın annesi Mahun ile karşılaştı. Mahun, Nehir'i tanıyıp tanımadığını sorduğunda Azem, kızının huzuru kaçmasın diye tanımadığını söyledi.

Diğer taraftan, Zahir'in iş kurulması için Zerre'ye verdiği parayla ilgili tartışma yaşandı ve Zerre, kiralık katil tutma teklifinde bulundu.

Piraye, Azem ile daha fazla konuşmak için ona mesaj attı ve ikili buluşup konuşma kararı aldı. Ancak buluşma sırasında Talip, Azem'in gerçek kimliğini açıkladı ve Piraye şoke oldu. Talip, Azem'in sabıkalı olduğunu ve karısını öldürdüğünü açıkladı.

Bu gelişmenin ardından Azem'in sırrı ortaya çıktı ve Piraye'nin yaşadığı şokla birlikte ilişkileri değişti.

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