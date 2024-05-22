Kardeşlerim 130. bölüm fragmanı yayınlandı: “Annenin ölümüne ben sebep oldum”

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kardeşlerim'in 130. bölüm fragmanı yayınlandı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hiç ummadığı bir durumun içine çekilen Şevval, Yasmin'i kurtarmak için, kendi hayatını derinden etkileyecek radikal bir karar alırken, şahit oldukları manzaranın şokunu yaşayan çocukları sakinleştirmek Akif'e düşer.