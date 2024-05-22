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Kardeşlerim 130. bölüm fragmanı yayınlandı: “Annenin ölümüne ben sebep oldum”

Cumartesi akşamları ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Kardeşlerim dizisinin 130. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragmana “Annenin ölümüne ben sebep oldum” sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim 130. bölüm fragmanı...

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Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024, 13:29 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 13:29
Kardeşlerim 130. bölüm fragmanı yayınlandı: “Annenin ölümüne ben sebep oldum”

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ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kardeşlerim'in 130. bölüm fragmanı yayınlandı.

Kardeşlerim 130. bölüm fragmanı yayınlandı

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hiç ummadığı bir durumun içine çekilen Şevval, Yasmin'i kurtarmak için, kendi hayatını derinden etkileyecek radikal bir karar alırken, şahit oldukları manzaranın şokunu yaşayan çocukları sakinleştirmek Akif'e düşer.

Ayaz, Cansu ve Sarp cephesindeki birtakım gerçekler su yüzüne çıkar. Emin'in Orhan için yaptığı sinsi plan, Ayten ve Orhan cephesinde gelişmeler yaşanmasına sebep olur.

Ömer'le Süsen'i barıştırmak isteyen Oğulcan, yine kendinden bekleneni yapar. Nebahat'in hamileliği, Akif'te esmeye başlayan değişim rüzgarlarını da beraberinde getirir.

Okuldan sonra taksiye çıkan Ömer, aracına binen belalı adamlar yüzünden bir sevdiğini daha kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalır.

Kardeşlerim, 4. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

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