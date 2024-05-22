Kardeşlerim 130. bölüm fragmanı yayınlandı: “Annenin ölümüne ben sebep oldum”

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kardeşlerim'in 130. bölüm fragmanı yayınlandı.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hiç ummadığı bir durumun içine çekilen Şevval, Yasmin'i kurtarmak için, kendi hayatını derinden etkileyecek radikal bir karar alırken, şahit oldukları manzaranın şokunu yaşayan çocukları sakinleştirmek Akif'e düşer.
Ayaz, Cansu ve Sarp cephesindeki birtakım gerçekler su yüzüne çıkar. Emin'in Orhan için yaptığı sinsi plan, Ayten ve Orhan cephesinde gelişmeler yaşanmasına sebep olur.
Ömer'le Süsen'i barıştırmak isteyen Oğulcan, yine kendinden bekleneni yapar. Nebahat'in hamileliği, Akif'te esmeye başlayan değişim rüzgarlarını da beraberinde getirir.