Gündüz Bey şehadete yürüdü! Kuruluş Osman’ın 161.bölümde neler oldu? 162. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BALA HATUN VE MELİKE HATUN YÜZLEŞTİ

Sahte Kadı'nın İbrahim Beylerin topraklarından geldiğini öne süren ve Alaeddin Bey'in canına kıymak için Melike Hatun'un Kadı Rükneddin'i öldürttüğünü söyleyen Bala Hatun, tüm gerçekleri İbrahim Bey'in yanında gözler önüne serdi. İbrahim Bey duyduklarına inanmazken; Melike Hatun ise Kadı Rükneddin'i öldürttüğünü ve Alaeddin Bey'in canına kıymak için mahkemenin anında neticelenmesini istediğini inkar etti.

Bala Hatun ise Melike Hatun'a "Mahkemenin tezinden bitmesini, Alaeddin'in idamla cezalandırılmasını sizden başka kim ister? Yalnız bu da değil, civardaki büyücüleri soruşturmuşsun. Sen, Allah'ın lanetlediği bir günahı nasıl el uzatırsın?" dedi. Bala Hatun Gonca Hatun'dan, çadırdaki mumları yakmasını istedi. Mumların yanmasından çekinen Melike Hatun'u gören Gonca Hatun ise Melike Hatun'un çadıra önceden büyülü mumlar yerleştirdiğini söyledi ve "Sadece Kadı Rükneddin de değil! Hatunun çadırımıza zehirli mum koyup bizim canımıza da kastetti! Büyücüden öğrendik." dedi. Oyunları açığa çıkan Melike Hatun'un akıbeti ise merak konusu oldu.





OSMAN BEY, ULCAY'IN CEZASINI İŞTE BÖYLE KESTİ

Gündüz Bey'in ölümünün ardından sabrı taşan Osman Bey, Ulcay'ı yakalayıp obaya getirdi. Osman Bey, "Bu Ulcay çakalını herkes İbrahim Bey'in eri sanırdı. Aslında fitnenin, zulmün ve Olcaytu'nun hizmetkârıdır. Bizans'la işbirliği yaptı… Bu it, Kadı Rükneddin'i ve Ahmet Bey'i öldürdü." diyerek gerçekleri ahaliye anlattı. Oğlunun Ulcay tarafından öldürüldüğünü o an ahaliyle beraber öğrenen İbrahim Bey ise Ulcay'a kılıç çekti ancak Osman Bey tarafından durduruldu. Ulcay'ın, Karacahisar baskınını İbrahim Bey'in yaptırdığını söylemesinin ardından Osman Bey, İbrahim Beyleri topraklarından kovdu ve "Zalimin yurdu bizim yurdumuz olacak, bu itin eti de kuşlara yem olacak. Kısasta hayat vardır, bu itin ölümü de aynı Ahmet Bey'inki gibi olacak. Zalime merhamet, mazluma ihanettir!" diyerek Ulcay'ın cezasını kesti. Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 161. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı. KURULUŞ OSMAN 162. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her hafta çarşamba günleri ekranlara gelen yapımda fragman sorgulanmaya başladı. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandığında aşağıdaki bağlantı ile ulaşabilirsiniz. KURULUŞ OSMAN 162. BÖLÜM FRAGMANI TIKLA İZLE TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN