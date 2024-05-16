Kuruluş Osman 160. bölümüyle zirvede: Osman Bey Mekece’yi fetheder!

'Kuruluş Osman', 160. Bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %7,07 reyting, %19,92 izlenme payı AB kategorisinde %5,00 reyting, %15,45 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde de %6,84 reyting %18,06 izlenme payı alarak tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu.
Dizinin yayınlanan son bölümünde Osman Bey'in kendisine yapılan suikast girişimlerinin ardından İbrahim Bey'in hakimiyetine inanmayıp Mekece'yi fethetmesi bölüme damga vurdu.
Kuruluş Osman'ın 160. Bölümünde; Mekece'yi kuşatan Osman Bey oranın mülkünün kendisine ait olduğunu söyleyen İbrahim Bey ve Yakup Bey'in daveti üzerine kaleye gitti. Cerkutay Bey'in "Burada ne yapacağız Bey'im" sözleri üzerine Osman Bey "Mülkümüz olacak Mekece'yi evvelinde görmeyelim mi? dedi. Beylerin ilk hatalarında kaleyi ellerinden alacağını söyleyen Osman Bey Alplerinden kaleyi fethetmek için bütün bilgileri toplamalarını istedi. Osman Bey'in planı dahilinde Gündüz Bey, İbrahim Bey ve Yakup Bey'i konuşmak üzere kendi obasına davet etti. Çağrı üzerine obaya gelen İbrahim ve Yakup Bey, Gündüz Bey'den destek istedi. Beylerin konuşmalarının ardından sözde ikna olan Gündüz Bey ise yanınızdayım diyerek Bey'lerle birlikte hareket edeceğini söyledi.