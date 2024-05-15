‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesen 160. bölümüne damga vuran olay: Osman Bey’in Mekece planı...

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Kuruluş Osman'ın 160. Bölümünde; Mekece'yi kuşatan Osman Bey oranın mülkünün kendisine ait olduğunu söyleyen İbrahim Bey ve Yakup Bey'in daveti üzerine kaleye gitti.

Cerkutay Bey'in "Burada ne yapacağız Bey'im?" sözleri üzerine Osman Bey "Mülkümüz olacak Mekece'yi evvelinde görmeyelim mi?" dedi. Beylerin ilk hatalarında kaleyi ellerinden alacağını söyleyen Osman Bey Alplerinden kaleyi fethetmek için bütün bilgileri toplamalarını istedi.