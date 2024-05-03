Derya Taşbaşı ile Mutfak Bahane’de ödülü kim aldı? Mutfak Bahane haftanın finalinde kim kazandı?

Mutfak Bahane'nin nefes kesen yarışması, haftanın finalinde heyecan doruktaydı. Gelinler, lezzetin ve ustalığın sınırlarını zorlayarak birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiler. Ve sonunda, 3 Mayıs 2024 tarihinde ekranlara gelen final bölümünde zaferi kimin kazandığı belli oldu.

MTUFAK BAHANE KAZANANI KİM OLDU?

3 Mayıs 2024 Mutfak Bahane kazananı Gamze oldu. 15 bilezik kazanan Gamze 40 puanla birinciliği elde etti. Selvi ise 19 puanla elenen isim oldu.

MUTFAK BAHANE FİNAL GÜNÜNE GÜLŞAH BUZLU DAMGA VURDU

Sevilen parçaları ile gelin ve kayınvalideleri coşturan sanatçı, yaptığı iddialı tadımla 15 bileziği kazanacak kişiyi belirledi. Mutfakları teftiş eden Gülşah Buzlu, gelinlere önemli püf noktaları ile destek oldu. Kayınvalidelerin dertlerini dinleyen sanatçı hem güldü hem güldürdü.