PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Derya Taşbaşı ile Mutfak Bahane'de ödülü kim aldı? Mutfak Bahane haftanın finalinde kim kazandı?

Mutfak Bahane adlı yarışma programının heyecan dolu bir haftasının sonuna geldik. 3 Mayıs 2024'te ekrana gelen finalde, izleyicileri ekran başına kilitleyen nefes kesici bir mücadele yaşandı. Programın sunucusu Derya Taşbaşı'nın önderliğinde, gelinler mutfakta ustalıklarını sergilediler ve birbirinden lezzetli yemekler hazırladılar.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Mayıs 2024, 17:06 Güncelleme 04 Mayıs 2024, 11:50
Derya Taşbaşı ile Mutfak Bahane’de ödülü kim aldı? Mutfak Bahane haftanın finalinde kim kazandı?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Mutfak Bahane'nin nefes kesen yarışması, haftanın finalinde heyecan doruktaydı. Gelinler, lezzetin ve ustalığın sınırlarını zorlayarak birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiler. Ve sonunda, 3 Mayıs 2024 tarihinde ekranlara gelen final bölümünde zaferi kimin kazandığı belli oldu.

MTUFAK BAHANE KAZANANI KİM OLDU?

3 Mayıs 2024 Mutfak Bahane kazananı Gamze oldu. 15 bilezik kazanan Gamze 40 puanla birinciliği elde etti. Selvi ise 19 puanla elenen isim oldu.

MUTFAK BAHANE FİNAL GÜNÜNE GÜLŞAH BUZLU DAMGA VURDU

Sevilen parçaları ile gelin ve kayınvalideleri coşturan sanatçı, yaptığı iddialı tadımla 15 bileziği kazanacak kişiyi belirledi. Mutfakları teftiş eden Gülşah Buzlu, gelinlere önemli püf noktaları ile destek oldu. Kayınvalidelerin dertlerini dinleyen sanatçı hem güldü hem güldürdü.

MUTFAK BAHANE'DE FİNAL GÜNÜ YAŞANANLAR HERKESİ ŞOK ETTİ

Heyecanla eşine yemeği tarif eden, Beyhan'ın başına gelenler herkesi şaşırttı. Eşi Okan tarafından, mutfak dolabına kapatılan gelin ne yapacağını şaşırdı. Mutfak dolabına kapatılmak bile, Beyhan'ı susturmaya yetmedi. Tarifleri oradan vermeye devam eden gelin, herkesi güldürdü.

GÖZYAŞININ ARDINDAN GELEN MUTLU HABER

Tadım öncesi ağlayan gamze açıklamalarıyla herkesi şaşırttı. Akın'a müjde vererek, üçüncü bebeğini beklediğini açıklayan gamze, mutluluk gözyaşları döktü.

GÜL KAYINVALİDE İÇİN GELEN GİZEMLİ KONUK KİM?

Günlerdir talibinden gelen mektup ve hediyeler ile ikinci bahar hayalleri kuran gül anne hayallerine kavuşacak mı? Siyah oda da bekleyen gizemli konuğa Harun'dan izin çıkmayınca gül hanım büyük hayal kırıklığına uğradı. Gelinlik giyme hayali kuran gül Hanım'ın hevesi kursağında kaldı. Selvi ve tolga çifti yarışmaya veda ederken 15 bileziğin sahibi gamze ve akın çifti oldu.

Mutfak Bahane’de Şef Suna Aydın’ı çileden çıkaran anlar!
Mutfak Bahane'de Şef Suna Aydın'ı çileden çıkaran anlar!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Masada öğretmen atamaları, terörle mücadele ve ekonomi var!
DOSYA HABER | Her türlü rezillik var! Takvim.com.tr, Alman ajanı Erk Acarer’in skandallar dosyasını açtı: MİT skandalı, FETÖ...
Türk Telekom
Dışişleri Bakanı Fidan’dan ’Bağımsız Filistin Devleti’ vurgusu: İki devletli çözüme gitmeksek bu son Gazze savaşı olmayacak
Terör örgütü PYD’nin elebaşı Salih Müslim’in eşinden alçak sözler: Abdullah Öcalan peygamberlerin peygamberidir
Milyoner’de türkü ziyafeti! Kenan İmirzalıoğlu istedi yarışmacı söyledi! Ancak ilk soruda bileklik ile kolyeyi karıştırınca...
Şampiyonluk ’altı’n tepside! Galatasaray Sivas’ı rahat geçti
Terör devleti İsrail, Al Jazeera’nın ofisini bastı: Ekipmanlara el koydular
Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun son görüntüleri ortaya çıktı! Kantinden ip, anneden poşet... Saat saat intihara giden süreç
PKK ile birlik olmak beka diyen Talabani tutuştu! Türkiye’nin askeri harekatı öncesi ABD’ye yalvarmaya gitti
Filistin’e tam destek! İslam İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi nihai bildirisi yayımlandı: Türkiye’nin önerisi karara eklendi
Son dakika: Adım adım değişim! Başkan Erdoğan’dan partililere talimat: AK Parti’nin geleceğini kimsenin geleceğinden önde tutamayız
Edanur Gezer soruşturmasında gözaltına alınan 3 İBB çalışanından 1’i tutuklandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tek haneli enflasyon için tarih verdi! Önümüzdeki 4 ayda 20 puanlık düşüş!
Ahlatlıbel’deki ’halef selef’ zirvesinin şifreleri! Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu’na ’teknik’ müdahale: Mansur Yavaş ve Kılıçdaroğlu...
SON DAKİKA