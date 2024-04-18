Uğur Dündar’a babalık davası açan Dilara Gülatan kimdir, kaç yaşında? Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’nun ablası kim? Uğur Dündar’ın kızı mı?

Türkiye'nin magazin ve medya dünyasını sarsan olaylardan biri daha yaşanıyor. Metin Akpınar'ın kızı olduğunu DNA testiyle kabul ettirdikten sonra gündemden düşmeyen Duygu Nebioğlu, şimdi de ablasıyla ilgili şaşırtıcı bir iddiayı ortaya attı.
Türkiye'nin magazin ve medya dünyasını sarsan olaylardan biri daha yaşanıyor. Metin Akpınar'ın kızı olduğunu DNA testiyle kabul ettirdikten sonra gündemden düşmeyen Duygu Nebioğlu, şimdi de ablasıyla ilgili şaşırtıcı bir iddiayı ortaya attı.
DUYGU NEBİOĞLU'NUN ABLASI UĞUR DÜNDAR'IN KIZI MI?
Nebioğlu'nun ablası Dilara G. tarafından açılan davada, mahkeme DNA testi istedi. Dündar, iddiayı Adli Tıp Kurumu raporuyla reddetti. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen DNA raporunun sonuç kısmı şöyleydi: "Elde edilen sonuçlara göre baba olduğu iddia edilen İsmail Uğur Dündar adlı şahsın Dilara G. adlı şahıs için biyolojik babalığı reddedildi."
MÜGE ANLI'DAN DNA AÇIKLAMASI GELDİ!
Müge Anlı açıklamasında, "Uğur Dündar bizim meslek büyüğümüzdür duayenimizdir. Kendisiyle birlikte çalışmaktan gurur duyduğumuz bir gazeteci ağabeyimizdir. Haziran ayında sonuçlanacak bir davaları var ama DNA Testi sonucuna göre Uğur Dündar çıkmıyor ablanın babası. Biz kendisiyle de görüşme fırsatı yakaladık. Uğur Ağabeyin yaklaşımı şu oldu mesela: 'Ben hiç annesini tanımıyorum. Tabi tanısaydım da kızımsa da başımın üstünde yeri var.'' dedi." ifadelerine yer verdi.
UĞUR DÜNDAR'A BABALIK DAVASI AÇAN DİLARA KİMDİR?
Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara G. Isparta'da yaşıyor ve evli.
İşte Dilara'ya ait fotoğraf;
Öte yandan, Duygu Nebioğlu DNA raporunun sonucunun değiştirildiğini öne sürdü: "Sonuçlarla oynandığını düşünüyoruz." Nebioğlu, ablasının haziran ayında mahkemeden çıkacak karara itiraz etmeye hazırlandığını açıkladı:
"Ben Metin Akpınar'dan önce Uğur Dündar'ı öğrenmiştim. 2008'den beri bildiğim bir konu bu. Kimsenin itibarıyla oynamamaya çalıştık senelerce. Ablamın davası 2 yıldır sürüyor.
Ablamı ifşa etmediğim gibi Uğur Dündar'ı da ben ifşa etmedim. Kendisinin açıklamasını gördüm ama ben babama nasıl benziyorsam, ablam da Uğur Dündar'a benziyor. Saçları turuncu, uzun boylu, manken gibi bir kadın. Şu an basın yasağı devam ettiği için sessiz kalmayı tercih ediyor. İtiraz dilekçesini hazırlıyoruz.
Uğur Dündar, DNA raporunu yasal olmayan şekilde bir gazeteciye göndermiş, o gazeteci de bana gönderdi. Raporun sonucuyla oynandığını düşünüyoruz. Elbette bu konuyu kanıtlayacağız annem de ortaya çıkarsa. Kendisi annemle birlikteliğini de inkâr etmiş."