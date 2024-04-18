Uğur Dündar’a babalık davası açan Dilara Gülatan kimdir, kaç yaşında? Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’nun ablası kim? Uğur Dündar’ın kızı mı?

Türkiye'nin magazin ve medya dünyasını sarsan olaylardan biri daha yaşanıyor. Metin Akpınar 'ın kızı olduğunu DNA testiyle kabul ettirdikten sonra gündemden düşmeyen Duygu Nebioğlu , şimdi de ablasıyla ilgili şaşırtıcı bir iddiayı ortaya attı.

DUYGU NEBİOĞLU'NUN ABLASI UĞUR DÜNDAR'IN KIZI MI?

Nebioğlu'nun ablası Dilara G. tarafından açılan davada, mahkeme DNA testi istedi. Dündar, iddiayı Adli Tıp Kurumu raporuyla reddetti. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen DNA raporunun sonuç kısmı şöyleydi: "Elde edilen sonuçlara göre baba olduğu iddia edilen İsmail Uğur Dündar adlı şahsın Dilara G. adlı şahıs için biyolojik babalığı reddedildi."

MÜGE ANLI'DAN DNA AÇIKLAMASI GELDİ!

Müge Anlı açıklamasında, "Uğur Dündar bizim meslek büyüğümüzdür duayenimizdir. Kendisiyle birlikte çalışmaktan gurur duyduğumuz bir gazeteci ağabeyimizdir. Haziran ayında sonuçlanacak bir davaları var ama DNA Testi sonucuna göre Uğur Dündar çıkmıyor ablanın babası. Biz kendisiyle de görüşme fırsatı yakaladık. Uğur Ağabeyin yaklaşımı şu oldu mesela: 'Ben hiç annesini tanımıyorum. Tabi tanısaydım da kızımsa da başımın üstünde yeri var.'' dedi." ifadelerine yer verdi.