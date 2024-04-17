Hasan, Filiz için gözünü kararttı! "Tüm sevkiyatları iptal edin..." Sandık Kokusu 18. bölüm 2. fragmanı

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Sandık Kokusu'nun 18. bölüm 2. fragmanı heyecanı beraberinde getiriyor! Hasan, Filiz için gözünü karartıyor ve kararlı bir şekilde "Tüm sevkiyatları iptal edin..." diyor. Bu karar, dizinin seyircilerini gelecek bölümde nelerin beklediği konusunda büyük bir merak içinde bırakıyor. İşte yeni bölümde Hasan'ın aldığı kararlar ve yaşanacaklar...

Hasan'ın karanlık işleri bırakma kararı ise beklenmedik bir dönüşüm olarak karşımıza çıkıyor ve izleyiciler üzerinde şaşırtıcı etki bırakabilir. Hasan'ın Mert'in kapısına gitmesi ise geçmişle yüzleşme ve hesaplaşma anlamına gelebilir. Bu buluşmanın dizinin ilerleyen hikayesinde nasıl bir etki yaratacağını merakla bekliyoruz.