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Hasan, Filiz için gözünü kararttı! "Tüm sevkiyatları iptal edin..." Sandık Kokusu 18. bölüm 2. fragmanı

Sandık Kokusu'nun 18. bölümünde oldukça heyecanlı gelişmeler bizleri bekliyor. Atilla'nın Lale ile sahte evliliğini sonlandırma kararı alması, dizinin seyircilerini meraklandıracak bir nokta olarak öne çıkıyor.

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Giriş Tarihi 18 Nisan 2024, 09:58 Güncelleme 18 Nisan 2024, 09:58
Hasan, Filiz için gözünü kararttı! Tüm sevkiyatları iptal edin... Sandık Kokusu 18. bölüm 2. fragmanı

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Sandık Kokusu'nun 18. bölüm 2. fragmanı heyecanı beraberinde getiriyor! Hasan, Filiz için gözünü karartıyor ve kararlı bir şekilde "Tüm sevkiyatları iptal edin..." diyor. Bu karar, dizinin seyircilerini gelecek bölümde nelerin beklediği konusunda büyük bir merak içinde bırakıyor. İşte yeni bölümde Hasan'ın aldığı kararlar ve yaşanacaklar...

Hasan'ın karanlık işleri bırakma kararı ise beklenmedik bir dönüşüm olarak karşımıza çıkıyor ve izleyiciler üzerinde şaşırtıcı etki bırakabilir. Hasan'ın Mert'in kapısına gitmesi ise geçmişle yüzleşme ve hesaplaşma anlamına gelebilir. Bu buluşmanın dizinin ilerleyen hikayesinde nasıl bir etki yaratacağını merakla bekliyoruz.

Ayrıca, Hasan'ın Karsu'nun çalıştığı kitapçının yanında bir kebapçı açması, dizinin atmosferine yeni bir renk katabilir. Bu gelişme, karakterler arasındaki ilişkilerde ve hikayede beklenmedik dönüşümlere yol açabilir.

Dizinin yeni bölümünde, Atilla'nın boşanma işlemlerine başlamasıyla beraber Lale'nin nasıl bir tutum sergileyeceği de merak konusu. Ayrıca, Atilla'nın mafya işlerinden tamamen elini çekip kafe açmasıyla Karsu arasında yaşanacak tatlı çekişmelerin izleyicileri ne kadar eğlendireceği de ilgiyle bekleniyor.

Sandık Kokusu'nun 18. bölümü, Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı senaryo ile Çarşamba akşamı saat 20.00'de Show TV'de izleyicilerle buluşacak.

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