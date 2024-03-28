Taş Kağıt Makas.6. bölüm fragmanı: Umut gözünü kararttı!

Taş Kağıt Makas, izleyicileri son bölümde büyük bir merak ve heyecanla bıraktı. Umut'un geçmişiyle yüzleşmesi ve avukat olmasıyla intikam planlarının devam etmesi, dizinin gidişatını merakla bekleyenlerin ilgisini çekti.
Taş Kağıt Makas, izleyicileri son bölümde büyük bir merak ve heyecanla bıraktı. Umut'un geçmişiyle yüzleşmesi ve avukat olmasıyla intikam planlarının devam etmesi, dizinin gidişatını merakla bekleyenlerin ilgisini çekti.
TAŞ KAĞIT MAKAS 6. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Taş Kağıt Makas dizisi 5. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümünü heyecanla izleyen seyirci yeni bölüm fragmanı için araştırmalara başladı. Fragman henüz yayınlanmadı.
TAŞ KAĞIT MAKAS 5. BÖLÜM ÖZETİ
Umut, Fecir ile yüz yüze geliyor! Fecir, Umut'un karşısına çıkıyor ve onun gözünü korkutmaya çalışıyor. Umut ise Fecir'e karşı sert duruşunu koruyor ve daha adını çok duyacağını Fecir'e söylüyor. Fecir, sinirden deliye dönüyor. Peki Umut, Fecir ile baş edebilecek mi?
Harun, Umut'u uyarmakta ısrarcıdır. Emirkıran ailesini düşman edinmemesini özellikle söyler. Ancak Umut'un bu davadan vazgeçmeye hiç niyeti yoktur. Fecir'i kardeşi Rüya ile sınamaya karar verir. Umut'un bu intikam yolunda kimseden korkusu yoktur.