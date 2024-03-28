Taş Kağıt Makas.6. bölüm fragmanı: Umut gözünü kararttı!

Taş Kağıt Makas , izleyicileri son bölümde büyük bir merak ve heyecanla bıraktı. Umut'un geçmişiyle yüzleşmesi ve avukat olmasıyla intikam planlarının devam etmesi, dizinin gidişatını merakla bekleyenlerin ilgisini çekti.

TAŞ KAĞIT MAKAS 5. BÖLÜM ÖZETİ

Umut, Fecir ile yüz yüze geliyor! Fecir, Umut'un karşısına çıkıyor ve onun gözünü korkutmaya çalışıyor. Umut ise Fecir'e karşı sert duruşunu koruyor ve daha adını çok duyacağını Fecir'e söylüyor. Fecir, sinirden deliye dönüyor. Peki Umut, Fecir ile baş edebilecek mi?