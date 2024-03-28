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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 19. bölümde toz dumana karıştı! "Burası size mezar olacak demiştim..."

Başrollerini Uğur Güneş, Mehmet Ali Nuroğlu, Tuvana Türkay gibi isimlerin üstlendiği Selahaddin Eyyubi dizisi ilgiyle bekleniyor. TRT 1'in tarih konulu dizisi "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi", son bölümde izleyicileri büyük bir heyecanla ekrana kilitlemişti. Ahit sandığının ele geçirilmesi ve Sultan Nureddin'in ölüm emriyle karşı karşıya kalmasıyla gerilimin tavan yaptığı son bölüm, seyircileri nefeslerini tutmaya zorladı.İşte Selahaddin Eyyubi dizisinin 19. bölümünde olacaklar...

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Giriş Tarihi 28 Mart 2024, 16:41 Güncelleme 28 Mart 2024, 16:41
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 19. bölümde toz dumana karıştı! Burası size mezar olacak demiştim...

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Selahaddin Eyyubi'nin, Sultan Nureddin'i kurtarmak için verdiği mücadeleler ve Zengi Devleti'ni içine düştüğü çıkmazdan kurtarmak adına gösterdiği çaba, izleyicileri adeta ekrana bağladı. Ancak, şimdi merak edilen soru ise; bundan sonra neler olacak?

Son bölümde yaşananlar büyük bir gerilimi beraberinde getiriyor. Ahit sandığını ele geçiren Avram, Sultan Nureddin'in öldürülme emrini vermiştir. Nureddin'in kurtarılması için harekete geçen Selahaddin, büyük çabalarına rağmen başarılı olamaz. Sultan Nureddin ağır yaralanır ve ırmağa düşer. Selahaddin, Nureddin'in peşinden ırmağa atlar, ancak kendisi de ağır yaralıdır. Bu durum sarayda büyük bir şok yaratır.

Mevdud, Nureddin'in öldüğünü düşünerek tahta çıkmak için harekete geçer. Ancak Selahaddin, Nureddin'in hala hayatta olduğunu iddia eder ve onu bulmaları gerektiğini söyler. Bu durum Mevdud ile arasında gerginliğe sebep olur ve devlette ikiliğe yol açar.

Diğer taraftan, Avram'ın elinde ahit sandığıyla birlikte artan gücü, Şam'ı düşürme hedefine yaklaşmasını hızlandırır. Ancak Zengi Devleti içindeki çalkantılar ve Haçlı-Yahudi koalisyonunun yaklaşması büyük bir tehdit oluşturur.

İzleyiciler, bu karmaşık durumun nasıl sonuçlanacağını ve Selahaddin'in Zengi Devleti'ni içine düştüğü çıkmazdan nasıl kurtaracağını merakla bekliyor. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin yeni bölümü, büyük heyecan ve merakla bekleniyor.

18. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ahit sandığını ele geçiren Avram, Sultan Nureddin'in öldürülme emrini vermiştir. Nureddin'i kurtarmak için harekete geçen Selahaddin tüm çabalarına rağmen başarılı olamamıştır. Sultan Nureddin, Gregor tarafından ağır yaralanmış ve ırmağa düşmüştür.

Selahaddin, ağır yaralarına rağmen Sultan Nureddin'in peşinden ırmağa atlar. Sultan Nureddin'in ağır bir yarayla ırmağa düşmesi haberi sarayda bomba etkisi yaratır. Bu arada Mevdud, harekete geçer ve Nureddin'in kaybolduğu yerde aramalar yapılır. Selahaddin ise düştüğü ırmaktan çıkmayı başarsa da ağır yaralıdır. Her şeye rağmen Nureddin'i aramaya koyulur.



Mevdud, aramaları neticesinde Sultan Nureddin'in öldüğüne hükmeder. Bunun üzerine ağabeyinin intikamını almak ve devletin kargaşaya düşmesini önlemek adına tahta çıkmak için harekete geçer. Fakat Selahaddin bu noktada yetişir ve Sultan Nureddin'in yaşadığını söyler. Onu ne pahasına olursa olsun bulmaları gerekmektedir. Mevdud, Selahaddin'in bu tavrını kendisine karşı bir komplo olarak değerlendirir. Selahaddin'le aynı fikirde olan Şirkuh, Isfahani ve Melike'yi saraydan gönderir. Bu hareket devlette ikiliğe yol açar.

Tüm bu olayların müsebbibi olan Avram ise nihai hedefine yaklaşmakta olduğunu düşünüyordur. Artık ahit sandığı ondadır. Elinde bulundurduğu ekonomik ve askeri güçle harekete geçecek ve iç çalkantıların başladığını bildiği Zengi Devletinin başşehri olan Şam'ı düşürmek için elinden geleni yapacaktır.



Yokluğu büyük çalkantılara sebebiyet veren, yöneticilerin birbiriyle çatışmasına yol açan Sultan Nureddin yaşıyor mudur? Bulunabilecek midir? Giderek yaklaşmakta olan Haçlı-Yahudi koalisyonu tehlikesi, Şam'ı düşürebilecek midir? Avram yıllardır özlemini kurduğu büyük emeline ulaşabilecek midir? Tüm bunlara karşılık tahtı gasp eden Mevdud hangi karışıklıklara yol açacaktır? Selahaddin, Zengi Devletini içine düştüğü çıkmazdan kurtarabilecek midir?

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