Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 19. bölümde toz dumana karıştı! "Burası size mezar olacak demiştim..."

Selahaddin Eyyubi'nin, Sultan Nureddin'i kurtarmak için verdiği mücadeleler ve Zengi Devleti'ni içine düştüğü çıkmazdan kurtarmak adına gösterdiği çaba, izleyicileri adeta ekrana bağladı. Ancak, şimdi merak edilen soru ise; bundan sonra neler olacak?

Son bölümde yaşananlar büyük bir gerilimi beraberinde getiriyor. Ahit sandığını ele geçiren Avram, Sultan Nureddin'in öldürülme emrini vermiştir. Nureddin'in kurtarılması için harekete geçen Selahaddin, büyük çabalarına rağmen başarılı olamaz. Sultan Nureddin ağır yaralanır ve ırmağa düşer. Selahaddin, Nureddin'in peşinden ırmağa atlar, ancak kendisi de ağır yaralıdır. Bu durum sarayda büyük bir şok yaratır.

Mevdud, Nureddin'in öldüğünü düşünerek tahta çıkmak için harekete geçer. Ancak Selahaddin, Nureddin'in hala hayatta olduğunu iddia eder ve onu bulmaları gerektiğini söyler. Bu durum Mevdud ile arasında gerginliğe sebep olur ve devlette ikiliğe yol açar.