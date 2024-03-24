O gece bu gece: Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan dorukta! 5 milyonluk soru açılıyor

5 milyon TL'lik "İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına, ikincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişir?" soruyu açtırmış ve doğru cevap Çorum yerine Tokat deyince, yarışmadan sadece 50 bin TL ile ayrılmıştı.

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