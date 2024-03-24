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Kardeşlerim 122. bölümüyle nefes kesti: Akif’in itiraf mektubu Cansu’nun eline geçti!

Yapımcılığını NGM’nin üstlendiği atv’nin sevilen dizisi "Kardeşlerim"de dün akşam yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, yeni bölümünde de hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam etti. Peki 122. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Mart 2024, 15:18 Güncelleme 24 Mart 2024, 15:19
Kardeşlerim 122. bölümüyle nefes kesti: Akif’in itiraf mektubu Cansu’nun eline geçti!

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Akif, ölmeyeceğini öğrenince eski düzenine hızla geri döner. Ayten, Orhan'ın ilgisini çekmek için elinden geleni yapar. Fatma ise Orhan ile Şevval'in yakınlaştırıp zengin bir hayat kurmanın hayallerini kurar.

Gökhan pis oyunlarına devam eder ve Ayla'yı sinir edecek yeni hamlede bulunur.

Akif, Nebahat'in parasını almak için yol bulur ve ona servetini geri almak için çaktırmadan senet imzalatır. Okumadan imza atan Nebahat gerçeği öğrenir ama çok geçtir.

Cansu, Akif'in Ömer'e yazdığı itiraf mektubunu bulur ve gerçekleri öğrenir.

Berk ile Aybike'yi ayırmaya çalışan Gökhan okuldan burslu bir kızı onları ayırmak için para ile tutar.

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