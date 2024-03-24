Kardeşlerim 122. bölümüyle nefes kesti: Akif’in itiraf mektubu Cansu’nun eline geçti!

Akif, ölmeyeceğini öğrenince eski düzenine hızla geri döner. Ayten, Orhan'ın ilgisini çekmek için elinden geleni yapar. Fatma ise Orhan ile Şevval'in yakınlaştırıp zengin bir hayat kurmanın hayallerini kurar.

Gökhan pis oyunlarına devam eder ve Ayla'yı sinir edecek yeni hamlede bulunur.

Akif, Nebahat'in parasını almak için yol bulur ve ona servetini geri almak için çaktırmadan senet imzalatır. Okumadan imza atan Nebahat gerçeği öğrenir ama çok geçtir.