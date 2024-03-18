Dağhan ve Aydan kurtulacak mı? " Ben sensiz yaşayamam..." Gaddar 10. bölüm fragmanı geldi!

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Gaddar dizisi 10. bölüm frgmanı yayımlandı! 22 Mart Cuma akşamı saat 20.00'de izleyicilerle buluşacak olan yeni bölüm, birbirinden heyecan dolu sahnelerle dolu olacak. Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak'ın başrolleri paylaştığı dizinin yeni fragmanını sizler için derledik. İşte Gaddar 10. bölüm fragmanı...

GADDAR 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLE GADDAR 9. BÖLÜM ÖZETİ Leylâ, gözlerinin önünde Dağhan'ın adamları öldürmesi üzerine ondan korkmaya ve güvendiği bu adamın kim olduğunu sorgulamaya başlar. Bulduğu ilk fırsatta Dağhan'ın elinden kurtulur. Bilgisayarı bulmadan bu işten kurtulamayacağını anlayınca babasının güvendiği bir dostundan bilgi almaya gider. Yardım için çaldığı o kapı da başına yeni belalar açar. Dağhan Müdür'ün de desteğiyle Leylâ'yı bulabilmek için uğraşır.