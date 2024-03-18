İnci Taneleri'nin Kasım'ı Güven Kıraç'ın kızına bakın! Baba-kız doğum günü kutlaması! “Ortalığı 56’ya veriyorum...”

Yılmaz Erdoğan, Kubilay Aka, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı İnci Taneleri dizisinde Kasım karakterini canlandıran Güven Kıraç, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. 56'ncı yaşını kutlayan ünlü oyuncu, kızıyla doğum günü pastasının başında çekilen karesini yayınladı. Yıldıray Şahinler, Janset Pacal, İpek Tuzcuoğlu, Didem Balçın gibi isimlerde de yorum gecikmedi. Ünlü oyuncunun kızı ise ilgi odağı oldu.
İnci Taneleri dizisinde Kasım karakterini canlandıran Güven Kıraç, sosyal medya hesabında doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.
56'ncı yaşını kutlayan ünlü oyuncu, kızıyla doğum günü pastasının başında çekilen karesini yayınladı. Kıraç, paylaşımının altına "Bundan sonra ortalığı 56'ya veriyor ve kendime sevdiklerim ile iyi bir sene daha diliyorum! " notunu ekledi.
Yıldıray Şahinler, Janset Pacal, İpek Tuzcuoğlu, Didem Balçın gibi isimlerde de yorum gecikmedi. Ünlü isimler, yaptıkları yorumlarla Kıraç'ın doğum günün kutladı.