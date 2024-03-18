İnci Taneleri'nin Kasım'ı Güven Kıraç'ın kızına bakın! Baba-kız doğum günü kutlaması! “Ortalığı 56’ya veriyorum...”

Yılmaz Erdoğan, Kubilay Aka, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı İnci Taneleri dizisinde Kasım karakterini canlandıran Güven Kıraç, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. 56'ncı yaşını kutlayan ünlü oyuncu, kızıyla doğum günü pastasının başında çekilen karesini yayınladı. Yıldıray Şahinler, Janset Pacal, İpek Tuzcuoğlu, Didem Balçın gibi isimlerde de yorum gecikmedi. Ünlü oyuncunun kızı ise ilgi odağı oldu.