Kardeşlerim 120. bölüm nefes kesti: Akif hastalığını öğrendi!

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Oğulcan evi terk eder ve Ömer ile arası iyice açılır. Bunu fırsat bilen Sarp onu kendi tarafına çeker. İçten içe Oğulcan'ı Ömerlere karşı kışkırtır.

Gökhan oğlunu dolandırmaya devam ederken Akif, durumdan şüphelenir ve yaptığı yatırımı araştırır ve gerçekleri öğrenir. Yatırım ile ilgili dosyaları Ayla'ya vermesi için Nebahat'e verir.