ATV’nin sevilen dizisi ‘Ateş Kuşları’nda Barbaros’un ağabeyi Çino, Çatal’ı ziyaret etti!

Soğukkanlı, az konuşan, bakışları bile insanı ciddi derecede geren karanlık tipteki Çino'nun hapishaneden çıkar çıkmaz ilk isteği babası Çatal'ın mezarını ziyaret etmek oldu. Çino'nun "Ey koca Çatal, babam… Ben seni kendi ellerimle defnetmek isterdim ama kısmet değilmiş" sözleri üzerine Pamir, Çatal'ın son günlerini Barbaros'un yanında geçirdiğini söyledi. Kardeşi Barbaros'u reddeden Çino, Barbaros'un babasının en büyük ve tek hatası olduğunu söyledi. Gençlik yıllarını hapis yatarak yaşayan Çino'nun, Ateş Kuşları'yla yüzleşmesi merak konusu oldu.