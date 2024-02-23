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Ateş Kuşları’nda Gülayşe ve Barbar’ın düğün eğlencesi!

Gülayşe ve Barbaros'un en mutlu günü Sevilen dizi 'Ateş Kuşları', atv ekranındaki 44. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları'nda Gülayşe ve Barbaros'un nikahı bölüme damga vurdu.

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Giriş Tarihi 24 Şubat 2024, 00:33 Güncelleme 24 Şubat 2024, 00:35
Ateş Kuşları’nda Gülayşe ve Barbar’ın düğün eğlencesi!

'Ateş Kuşları'nın 44. Bölümünde kardeşlerinin düğünü için salon kiralayan Ali, kira ödemesini denkleştiremeyince düğün sokağa taşındı. Gülayşe ve Barbaros, daha önce nikah masasına oturmuştu. Ancak Barbaros'un babasının Çatal olduğunu öğrenmesiyle nikah gerçekleşmemişti.

Uzun süre kavuşmayı bekleyen Gülayşe ve Barbaros, nihayet muratlarına erdiler. Çelik Komutan ve Hacer Hala'nın şahitliğinde gerçekleşen nikaha sokak çocukları ve Emine de katıldı.

Aile cüzdanını alan ikili, duygusal bir şarkı eşliğinde dans ederek dünya evine girdi. Yapımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 44. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

ÇELİK KOMUTAN SEYFİ'NİN OYUNUNA GELDİ
'Ateş Kuşları'nın 44. Bölümünde Seyfi ve Tuncay, Çelik Komutan'ın gerçek torununun Zıpkın olduğunu saklamak için bir oyun kurdu. Zıpkın'dan alınan DNA örneklerinin sonucunu değiştiren Seyfi ve Tuncay, Sahte Yusuf'un yaşadığı mahallenin adresini Çelik'e vererek yanılmasına sebep oldu.

Ellerindeki kâğıtta yazılı adrese giden Çelik ve Zıpkın, sahte Yusuf'la karşılaştılar. Yusuf'un öz torunu olduğunu düşünen Çelik, gözyaşlarına hâkim olamadı. Tüm yaşananların bir oyundan ibaret olduğundan bihaber olan Çelik'in gerçekleri ne zaman öğreneceği ise seyirci tarafından merak konusu oldu.

ATEŞ KUŞLARI'NIN ÇELİK KOMUTAN'INDAN NECİP FAZIL KISAKÜREK'İN KALDIRIMLAR ŞİİRİ YORUMU
Ateş Kuşları'nın 44. Bölümünde Çelik Komutan, mahallenin kıraathanesine uğrayıp Hacı Hafızları ziyaret etti. Hafız'ın kitapları raflara yerleştirdiğini gören Çelik, eline Türk Edebiyatı'nın usta ismi Necip Fazıl Kısakürek'in kitabını alıp okumaya başladı. Necip Fazıl'dan 'Kaldırımlar Şairi' olarak bahseden Çelik, en sevdiği şiiri okudu: "Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında, yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa karışan noktasında. Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık, evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. Bu gece yarısında iki kişi uyanık: Biri benim, biri de uzayan kaldırımlar…" Çelik Komutan Necip Fazıl'ın şiirini okurken Köksüzler'in önceki bölümlerden oluşan görüntülerinin ekrana gelmesi dizinin izleyicilerini duygusal bir yolculuğa çıkardı.

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