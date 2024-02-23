Ateş Kuşları’nda Gülayşe ve Barbar’ın düğün eğlencesi!

ÇELİK KOMUTAN SEYFİ'NİN OYUNUNA GELDİ

'Ateş Kuşları'nın 44. Bölümünde Seyfi ve Tuncay, Çelik Komutan'ın gerçek torununun Zıpkın olduğunu saklamak için bir oyun kurdu. Zıpkın'dan alınan DNA örneklerinin sonucunu değiştiren Seyfi ve Tuncay, Sahte Yusuf'un yaşadığı mahallenin adresini Çelik'e vererek yanılmasına sebep oldu.

Ellerindeki kâğıtta yazılı adrese giden Çelik ve Zıpkın, sahte Yusuf'la karşılaştılar. Yusuf'un öz torunu olduğunu düşünen Çelik, gözyaşlarına hâkim olamadı. Tüm yaşananların bir oyundan ibaret olduğundan bihaber olan Çelik'in gerçekleri ne zaman öğreneceği ise seyirci tarafından merak konusu oldu.

ATEŞ KUŞLARI'NIN ÇELİK KOMUTAN'INDAN NECİP FAZIL KISAKÜREK'İN KALDIRIMLAR ŞİİRİ YORUMU

Ateş Kuşları'nın 44. Bölümünde Çelik Komutan, mahallenin kıraathanesine uğrayıp Hacı Hafızları ziyaret etti. Hafız'ın kitapları raflara yerleştirdiğini gören Çelik, eline Türk Edebiyatı'nın usta ismi Necip Fazıl Kısakürek'in kitabını alıp okumaya başladı. Necip Fazıl'dan 'Kaldırımlar Şairi' olarak bahseden Çelik, en sevdiği şiiri okudu: "Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında, yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa karışan noktasında. Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık, evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. Bu gece yarısında iki kişi uyanık: Biri benim, biri de uzayan kaldırımlar…" Çelik Komutan Necip Fazıl'ın şiirini okurken Köksüzler'in önceki bölümlerden oluşan görüntülerinin ekrana gelmesi dizinin izleyicilerini duygusal bir yolculuğa çıkardı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN