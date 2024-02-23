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Ateş Kuşları 44. bölüm detayları heyecanı arttırdı: Gülayşe ve Barbar’ın düğün telaşı!

ATV’nin sevilen dizisi Ateş Kuşları’nın 44. bölümüne dair detayları ortaya çıktı. Yeni bölüm öncesi yayınlanan fragmanlar ve ortaya çıkan detaylar heyecanı arttırdı. Peki Gülayşe ve Barbar’ın düğün telaşına girdiği bölümde neler olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 09:26 Güncelleme 23 Şubat 2024, 09:26
Ateş Kuşları 44. bölüm detayları heyecanı arttırdı: Gülayşe ve Barbar’ın düğün telaşı!

Gülayşe ve Barbar için en heyecanlı günler yaşanırken, Ateş Kuşları'nın hayat mücadelesi sürmektedir.

Ejderha'nın ilgi çeken yeni konseptiyle, kısa zamanda çok para kazanacaklarını düşünen Ali'ler, kardeşlerinin düğünü için büyük harcamalar yapar.

Fakat kendilerini bekleyen felaketten habersizdirler. Düğünü yaklaşan Gülayşe'yi üzmemek ve sıkıntılarını ona yansıtmamak için neler yapacaklardır?

Öte yandan Sultan'ın işlediği cinayetten haberdar olup, bildiklerini diğerlerine anlatamayan Mercan bir saatli bomba gibi evin ortasındadır.

Düğün telaşı içindeki Barbar'ın, Sultan'a dair tekrar şüpheleri çoğalır ve kızı takibe alır.

Zıpkın ve Çelik kanadındaysa, ikiliyi şoke edecek yeni gelişmeler vardır. Biri hayatının en büyük sevincini yaşarken, diğeri şüphe ve huzursuzluğun pençesine düşecektir.

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