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Türkiye Kuruluş Osman’ı izledi! Osman Bey, büyük düşmanı Taceddin Noyan’ın cezasını kesti!

Kuruluş Osman, 149. bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %7,89 reyting ve %19,48 izlenme payı, AB Kategorisinde %5,88 reyting ve %16,17 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde ise %7,13 reyting ve %17,01 izlenme payı alarak tüm kategorilerde birinci oldu. Ekranların reyting rekortmeni dizisi ‘Kuruluş Osman’, atv ekranlarındaki 149. Bölümüyle sosyal medyada #KuruluşOsman etiketiyle çok konuşuldu.

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Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 11:37 Güncelleme 22 Şubat 2024, 11:37
Türkiye Kuruluş Osman’ı izledi! Osman Bey, büyük düşmanı Taceddin Noyan’ın cezasını kesti!

Kuruluş Osman'ın 149. Bölümü'nde; Osman Bey, Taceddin Noyan'ın ordusu hareket etmeden onları karargahta vurma kararı alıp alpları ve bacıyanları yanında getirerek tüm önlemlerini aldı. Taceddin Noyan'ı otağında gafil avlayan Osman Bey, "Onca şey ettin ama pusatım altında yok olacaksın. Sizler yok olacaksınız dedikçe biz her daim var olacağız. Sizin mülkleriniz Allah'ın izniyle bizim olacak. Sizin zalimlik saltanatınız yerle yeksan olacak. Ektiğiniz fitneleri bir bir ezip bu devleti kuracağız. O çınar ki, ağır ağır, yavaş yavaş yükselecek… O düşün ardındaki kimse yok olmayacak ama sen ve senin gibiler hepiniz yok olacaksınız!" diyerek Taceddin Noyan'ın cezasını tek hamlede kesti.

Gündüz Bey, Osman Bey'e kayı birliğini sağlamak için bir toy yapmayı teklif ederek Orhan Bey ve Elçim Hatun'un evlenmesini istedi. Osman Bey ve Malhun Hatun bu evliliği onaylarken, Orhan Bey ise hiç istemeyerek razı geleceğinin sinyallerini verdi.

Alaeddin Bey, vurulan Gonca Hatun'u Yenişehir Sarayı'nda gizlice iyileştirdi. Osman Bey ve Bala Hatun bu duruma tepki gösterdi ancak Gonca, Alaeddin'in hayatını kurtardığı için tepkileri uzun sürmedi. İmren Tegin, son kayı ölene kadar durmayacağını öne sürerek Osman Bey'e vergi vermeyi reddetti.

Bayındır Bey'le karşı karşıya gelen İmren Tegin, "Osman'a vergi yerine senin cesedini göndereceğim." diyerek Bayındır Bey'e saldırdı. "Vuslatı şehadet olanı hangi pusatla korkutursun?" şeklinde karşılık veren Bayındır Bey, İmren Tegin'in saldırısı sonucunda ağır yaralandı. Osman Bey'e savaş açan İmren Tegin, gözdağı vermek için kanlar içindeki Bayındır'ı Yenişehir'e bir sandık içinde götürdü.

Bayındır Bey son sözlerini Osman Bey'in dizinde hareketsiz yatarak söyledi: "Çavundur olarak geldim, Kayı olarak göçerim. Sayende bu bedeni dimdik Hakk'a teslim ederim. Hakkını helal edesin." Kelime-i şehadet getirerek Hakk'ın rahmetine kavuşan Bayındır Bey'in son sözleri ahaliyi yasa boğdu. Yaşananların ardından Osman Bey, "Gayrı savaş vaktidir!" dedi.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

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