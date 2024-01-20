Gaddar dizisi nerede çekiliyor, ilk bölüm ne zaman? Gaddar dizisi konusu ve oyuncuları!

Gaddar dizisi, yetenekli oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Başrollerde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak gibi isimler yer alıyor. Bu güçlü kadro, dizinin hikayesini daha da etkileyici kılacak. Yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği dizinin senaryosu Hürer Ebeoğlu tarafından yazılıyor ve yönetmenliğini Sinan Öztürk yapıyor. Gaddar dizi oyuncuları ve konusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte Gaddar dizisi hakkında tüm detaylar...