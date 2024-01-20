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Gaddar dizisi nerede çekiliyor, ilk bölüm ne zaman? Gaddar dizisi konusu ve oyuncuları!

Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak gibi başarılı oyuncuların rol aldığı, Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği Gaddar dizisi, ekranlarda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin senaryosunu Hürer Ebeoğlu yazarken, yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk oturuyor. İzleyiciler tarafından merakla beklenen Gaddar dizisinin ilk bölümünün yayın tarihi ve diğer detaylar şöyle...

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Giriş Tarihi 20 Ocak 2024, 10:11 Güncelleme 20 Ocak 2024, 10:11
Gaddar dizisi nerede çekiliyor, ilk bölüm ne zaman? Gaddar dizisi konusu ve oyuncuları!

Gaddar dizisi, yetenekli oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Başrollerde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak gibi isimler yer alıyor. Bu güçlü kadro, dizinin hikayesini daha da etkileyici kılacak. Yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği dizinin senaryosu Hürer Ebeoğlu tarafından yazılıyor ve yönetmenliğini Sinan Öztürk yapıyor. Gaddar dizi oyuncuları ve konusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte Gaddar dizisi hakkında tüm detaylar...

GADDAR DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak'ı buluşturan yeni dizisi Gaddar 19 Ocak Cuma akşamı FOX TV'de yayın hayatına başlıyor.

GADDAR DİZİSİ OYUNCULARI:

  • Çağatay Ulusoy: Dağhan (Başrol)
  • Sümeyye Aydoğan: Aydan (Başrol)
  • Onur Saylak: (Başrol)
  • Erdal Özyağcılar
  • Laçin Ceylan
  • Hakan Salınmış
  • Müge Bayramoğlu
  • Deniz Özerman
  • Neslihan Yeldan
  • Fatih Berk Şahin: Rüzgar (Kardeş karakter)
  • Aytek Şayan
  • Musab Ekici
  • Uğur Yıldıran

GADDAR DAĞHAN KİMDİR?

Diziye başrolde yer alan Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı karakter, adıyla Dağhan'dır. Uzun süren askerlik görevinden döndükten sonra hayatı tamamen değişir. Sevdiği kız Aydan'ın habersizce gitmesi ve kardeşi Rüzgar'ın karanlık bir dünyaya düşmesiyle birlikte Dağhan'ın hayatında radikal bir değişim başlar.

GADDAR DİZİSİ KONUSU

Uzun süren askerlik görevinden evine gelen Dağhan'ın (Çağatay Ulusoy) hayatı artık bıraktığı gibi değildir. Sevdiği kız Aydan (Sümeyye Aydoğan) ona haber vermeden çekmiş gitmiş, kardeşi Rüzgar (Fatih Berk Şahin) ise karanlık bir dünyanın içine düşmüştür. Dağhan'ın bir anda tepetaklak olan hayatının içinde gaddara dönüşüm hikayesini konu alıyor.

GADDAR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri İstanbul'un farklı noktalarında gerçekleştiriliyor.

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