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Ateş Kuşları 39. bölüm nefes kesecek: Çatal için yolun sonu mu geliyor?

ATV’nin sevilen dizisi Ateş Kuşları 39. Bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Peki Ateş Kuşları 39. bölümde neler yaşanacak? Çatal için yolun sonu mu geliyor? İşte yeni bölümden görseller ve ipuçları...

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Giriş Tarihi 19 Ocak 2024, 16:03 Güncelleme 19 Ocak 2024, 16:03
Ateş Kuşları 39. bölüm nefes kesecek: Çatal için yolun sonu mu geliyor?

Hacer hayatla ölüm arasında mücadele ederken, Ateş Kuşları kendilerini bekleyen sürpriz gelişmelerden habersizdir.

Geç de olsa Ateş Kuşları'nın yaşadığı zorlukları öğrenen Ali ve Mercan ipleri eline alacaktır.

Çatal'ın şüpheli durumu, Barbaros'u düşündürürken, gözler Sultan'a dönecektir.

Sultan korkuyla saklanırken, Kara'nın yaptığı hata Ateş Kuşları'nı bir kez daha köşeye sıkıştıracaktır.

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