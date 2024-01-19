Gaddar dizisi konusu ve oyuncuları! Gaddar dizisi nerede çekiliyor, ilk bölüm ne zaman? Çağatay Ulusoy’un yeni projesi...

Gaddar dizi oyuncuları ve konusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte Gaddar dizisi hakkında tüm detaylar...
Gaddar dizi oyuncuları ve konusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte Gaddar dizisi hakkında tüm detaylar...
GADDAR DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak'ı buluşturan yeni dizisi Gaddar 19 Ocak Cuma akşamı FOX TV'de yayın hayatına başlıyor.
GADDAR DİZİSİ OYUNCULARI:
GADDAR DAĞHAN KİMDİR?
Diziye başrolde yer alan Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı karakter, adıyla Dağhan'dır. Uzun süren askerlik görevinden döndükten sonra hayatı tamamen değişir. Sevdiği kız Aydan'ın habersizce gitmesi ve kardeşi Rüzgar'ın karanlık bir dünyaya düşmesiyle birlikte Dağhan'ın hayatında radikal bir değişim başlar.
GADDAR DİZİSİ KONUSU
Uzun süren askerlik görevinden evine gelen Dağhan'ın (Çağatay Ulusoy) hayatı artık bıraktığı gibi değildir. Sevdiği kız Aydan (Sümeyye Aydoğan) ona haber vermeden çekmiş gitmiş, kardeşi Rüzgar (Fatih Berk Şahin) ise karanlık bir dünyanın içine düşmüştür. Dağhan'ın bir anda tepetaklak olan hayatının içinde gaddara dönüşüm hikayesini konu alıyor.
GADDAR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizinin çekimleri İstanbul'un farklı noktalarında gerçekleştiriliyor.