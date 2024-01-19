Gaddar dizisi konusu ve oyuncuları! Gaddar dizisi nerede çekiliyor, ilk bölüm ne zaman? Çağatay Ulusoy’un yeni projesi...

Diziye başrolde yer alan Çağatay Ulusoy 'un canlandırdığı karakter, adıyla Dağhan'dır. Uzun süren askerlik görevinden döndükten sonra hayatı tamamen değişir. Sevdiği kız Aydan'ın habersizce gitmesi ve kardeşi Rüzgar'ın karanlık bir dünyaya düşmesiyle birlikte Dağhan'ın hayatında radikal bir değişim başlar.

GADDAR DİZİSİ KONUSU

Uzun süren askerlik görevinden evine gelen Dağhan'ın (Çağatay Ulusoy) hayatı artık bıraktığı gibi değildir. Sevdiği kız Aydan (Sümeyye Aydoğan) ona haber vermeden çekmiş gitmiş, kardeşi Rüzgar (Fatih Berk Şahin) ise karanlık bir dünyanın içine düşmüştür. Dağhan'ın bir anda tepetaklak olan hayatının içinde gaddara dönüşüm hikayesini konu alıyor.