19 Ocak 2024 Zuhal Topal’la Yemekteyiz PUAN DURUMU! ZUHAL TOPAL’LA YEMEKTEYİZ haftanın birincisi kim oldu? İşte haftanın kazananı...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışması, bu hafta da izleyenleri ekrana kilitleyen bir rekabetle devam etti. Yarışmanın başlangıcında büyük bir heyecan yaşanırken, haftanın birincisi ve 75 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olan yarışmacı merakla bekleniyordu. Haftanın ilk gününde Yıldız Aksu'nun diskalifiye edilmesiyle birlikte, kalan 4 yarışmacı arasında kıyasıya bir mücadele başladı. Mutfakta ustalıklarını sergileyen yarışmacılar, jüri üyelerinin beğenisini kazanmak için ellerinden geleni yaptılar. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte detaylar...