SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

19 Ocak 2024 Zuhal Topal'la Yemekteyiz PUAN DURUMU! ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ haftanın birincisi kim oldu? İşte haftanın kazananı...

"Zuhal Topal'la Yemekteyiz" yarışmasının takipçileri, sosyal medya üzerinden büyük bir merak ve heyecanla, "75 bin TL'lik ödülün sahibi kim oldu?" sorusunun cevabını arıyorlar. Eğlenceli anlar ve lezzet dolu yemeklerle dolu bu heyecanlı yarışmanın kazananı ve diğer detaylarını sizler için topladık. İşte "Zuhal Topal'la Yemekteyiz" yarışmasının kazananı ve yarışmanın detayları...

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Ocak 2024, 10:16 Güncelleme 20 Ocak 2024, 10:16
19 Ocak 2024 Zuhal Topal’la Yemekteyiz PUAN DURUMU! ZUHAL TOPAL’LA YEMEKTEYİZ haftanın birincisi kim oldu? İşte haftanın kazananı...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışması, bu hafta da izleyenleri ekrana kilitleyen bir rekabetle devam etti. Yarışmanın başlangıcında büyük bir heyecan yaşanırken, haftanın birincisi ve 75 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olan yarışmacı merakla bekleniyordu. Haftanın ilk gününde Yıldız Aksu'nun diskalifiye edilmesiyle birlikte, kalan 4 yarışmacı arasında kıyasıya bir mücadele başladı. Mutfakta ustalıklarını sergileyen yarışmacılar, jüri üyelerinin beğenisini kazanmak için ellerinden geleni yaptılar. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte detaylar...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 75 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olan yarışmacı bu akşam ekrana gelecek haftanın finalinde Zuhal Topal'ın puanlarının eklenmesi belli olacak.

Haftanın kazananı Seda Görge oldu!

BU HAFTANIN YEMEKTEYİZ PUAN DURUMU

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15-19 Ocak 2024 haftası puan durumu henüz belli olmadı. Haftanın puan durumu gün sonunda Zuhal Topal tarafından açıklanacak.

İBRAHİM: 22

ÇAĞLA: 12

SEDA: 23

YAĞIZ: 11

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

📺 Yıldız Aksu - Diskalifiye edildi

📺 İbrahim Çağrı Ünal

📺 Abdullah Yağız Akbulak

📺 Çağla Özdöker

📺 Sibel Seda Gölge

YILDIZ AKSU NEDEN DİSKALİFİYE EDİLDİ?

Yıldız Aksu'nun sert tepkilere sebep olan ağır eleştirileri yüzünden programın sunucusu Zuhal Topal, Yıldız'ın üslup ve tarzının programın kurallarına uygun olmadığını söyledi. Bu sebeple Yıldız Aksu diskalifiye edildi.

Ateş Kuşları 39. bölüm nefes kesecek: Çatal için yolun sonu mu geliyor?Ateş Kuşları 39. bölüm nefes kesecek: Çatal için yolun sonu mu geliyor?
Ateş Kuşları 39. bölüm nefes kesecek: Çatal için yolun sonu mu geliyor?

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
AK Parti’nin İstanbul ilçelerindeki adayları kimler olacak? Gözler Başkan Erdoğan’da! Esenler, Başakşehir, Bağcılar, Bahçelievler...
CHP’de kriz bitmiyor! Vekillerin önseçim rahatsızlığı... Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu’nun adayı Orhan Sümer’i nasıl tehdit etti?
CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’nde villa vurgunu! Depreme dayanaksız zeminde kum ve kömüre rastlandı: Toplam değeri 8 milyar 640 milyon TL proje yıkılacak
SON DAKİKA