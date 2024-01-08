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Yıldızlar Bana Uzak 3. bölüm fragmanı yayınlandı: "Evlat dikkatli ol, o masada sende sır olma..."

Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı’nın başrolünde yer aldığı Yıldızlar Bana Uzak dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Pazar akşamları ATV ekranında izleyici ile buluşan dizinin yeni bölüm fragmanına "Evlat dikkatli ol, o masada sende sır olma..." sözleri damga vurdu. İşte Yıldızlar Bana Uzak 3. bölüm fragmanı...

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Giriş Tarihi 08 Ocak 2024, 09:49 Güncelleme 08 Ocak 2024, 09:49
Yıldızlar Bana Uzak 3. bölüm fragmanı yayınlandı: Evlat dikkatli ol, o masada sende sır olma...

ATV'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana "Evlat dikkatli ol, o masada sende sır olma..." sözleri damga vurdu.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
6 yıl sonra Kadir hapishaneden çıkmıştır. Yahya ile yaptıkları intikam planını adım adım ilerletirken Kadir'in bir amacı da Aslı'ya masum olduğunu ispatlamaktır.

Aslı, sevdiği adamı tekrar karşısında gördüğünde dağılır.

Han ise her şeyin farkındadır ve bu onu daha da öfkeli bir hale getirir. Artık satranç oyunu başlamıştır.

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